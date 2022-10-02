鄭運鵬：韓國瑜輔選張善政很合理 或許是藍營王牌

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）有媒體報導前高雄市長韓國瑜可能為國民黨桃園市長參選人張善政站台，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，韓國瑜有很強的魅力，說不定是國民黨或張善政的王牌，輔選張善政很自然也合理。

鄭運鵬與桃園市長鄭文燦上午出席蘆竹區鄭運鵬與許清順聯合後援會成立大會，他在會前接受媒體聯訪表示，韓國瑜曾是國民黨總統候選人，更是張善政在2020總統大選的搭檔，所以韓國瑜輔選張善政，他覺得「是應該的事」。

對於記者詢問，如何看待有媒體報導，張善政團隊似乎是多頭馬車，且國民黨說在選前黃金週要重壓桃園。鄭運鵬說，鄭文燦兩任八年的成績深得民心，他不擔心「是三個打一個，或者國民黨重壓在桃園」，他對自己的能力、市民的信任與鄭文燦的好成績都充滿信心。

鄭運鵬指出，桃園市已進入正面循環的黃金時期，市民朋友與企業投資人都相信桃園市政府是乾淨、有效率的，「但國民黨的團隊，他們都希望回到他們以前的美好時光、希望可以再上下其手、希望可以分得桃園發展的利益」。

鄭運鵬表示，相信市民看得很清楚，「他們不是因為多頭馬車的關係，而是國民黨靠在張善政旁邊的團隊，很多人都希望恢復以前的特權，希望桃園的發展他們也可以分到一份」。

鄭運鵬說，桃園要進步，所有的獲利都應歸於市民，而不該歸於特權，這是民進黨跟國民黨選舉團隊最不一樣的地方，相信市民分得清楚選擇什麼樣的未來與信任關係，讓鄭文燦的執政風格可以延續下去。

對於張善政仍未針對農委會的研究案送出說明。鄭運鵬表示，他很意外張善政找了很多理由，到目前為止，張善政對所有質疑都不當一回事，用拖延戰術、選擇迴避，「這並不是一個市長參選人應有的態度。」

鄭運鵬指出，張善政只要願意公開說明，他與市民朋友都願意相信，但是張善政選擇蓋牌、推給別人，說是競爭對手的問題，但是照片跟比對都存在很難自圓其說，如果張善政不說明，會失去信用非常可惜。（編輯：張銘坤）1111002