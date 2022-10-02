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後援會成立就遭市府關切 蔡其昌：只會讓市民更嫌惡

2022/10/2 18:24
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（中央社記者郝雪卿台中2日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，他的一連串後援會成立，市府就有相關單位打電話關切，這種方式只會讓更多市民朋友對市政府感到更嫌惡；市府表示，選舉期間謠言紛飛，呼籲各界務必小心求證，避免誤蹈規定受罰。

民進黨台中市長參選人蔡其昌競選總部下午舉辦「中醫師挺其昌後援會」成立大會，衛福部長薛瑞元也到場支持，不分中、西醫藥界都紛紛成立後援會相挺蔡其昌，展現蔡其昌在醫界的人氣。

對於市府關心前來對他表達支持的團體，蔡其昌接受媒體聯訪時指出，從一開始的會計師後援會到醫師團體及醫事團體，這一連串後援會成立，剛成立市府就有相關單位打電話去關切、去詢問，讓來參與的人心生害怕、感到恐懼。

蔡其昌認為，當行政權這麼做，大家會想說未來是不是會遭到市府刁難或刻意稽查，所以他們都感到很害怕，從首個會計師後援會成立，到現在仍不斷有這種事情發生。

蔡其昌指出，民主時代應該公平競爭給下一代好的示範，不應用這種方式，市政府透過這種方式，不但不會有效果，只會讓更多的市民朋友對市政府感到更嫌惡，更加堅定支持蔡其昌的決心。

對此，台中市政府新聞局長鄭照新回應表示，選舉期間謠言紛飛，過往立委補選期間，也有政治人物在節目指控有人攜帶10、20張選票投票，選後證實是謠言，導致節目被中央主管機關罰款的案例，呼籲各界務必小心求證，避免誤蹈規定受罰。

此外，針對以往「決戰中台灣」的選戰策略是否已改變，蔡其昌表示，他認為還是決戰中台灣，中台灣如果贏，民進黨全台灣就能大贏，不會有任何改變，每一個縣市都很重要，其實這次各地區選戰到目前狀況看起來，他有信心讓台中贏，只要台中能贏，那全台成績應該會不差。（編輯：陳仁華）1111002

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