德國議員訪台 府盼促進科技發展能源轉型合作

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（中央社記者葉素萍台北2日電）總統府發言人張惇涵今天說，總統蔡英文與副總統賴清德明天上午將於總統府內分別接見德國國會友台小組主席威爾許訪問團，期盼透過此行，能夠促進雙方在科技發展、能源轉型、經貿合作等領域的夥伴關係。

總統府晚間指出，德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch，另譯魏爾胥）率跨黨派5名友台小組副主席訪問團，於今天抵達台灣，展開至6日為期5天的訪問行程。

張惇涵指出，德國是台灣在歐盟最大的貿易夥伴，雙方近年來在科技、能源轉型、中小企業創新研發、文化及學術等領域，都有密切的合作交流。德國也多次在國際場域為台灣發聲，支持台灣有意義參與國際組織，並且關注台海及區域和平穩定。

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張惇涵表示，此行為威爾許第5次訪台，這也是2019年後，再度有德國訪問團來台灣訪問，成員另包括，德國國會友台小組布德（Katrin Budde）、史蒂芬（Dr. Till Steffen，另譯，徐德分）、薛福勒（Frank Schäffler）、克拉夫特（Dr. Rainer Kraft，另譯，卡福特）、雷伊（Caren Lay，另譯，萊伊）等，5名跨黨派友台小組副主席。

張惇涵說，台灣與德國是共享普世價值的民主夥伴，期盼透過此行，能夠促進雙方在科技發展、能源轉型、經貿合作等領域的夥伴關係。尤其在此全球時代轉變之際，期盼台灣與德國，能夠攜手共構區域及全球民主的永續與韌性。（編輯：蘇志宗）1111002