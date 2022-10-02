出席世台基金會公益晚宴 陳建仁：國民外交最好見證

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）世台聯合基金會今天舉行公益合作晚宴，前副總統陳建仁出席致詞時盛讚，世台基金會推動國際公益活動，讓世界看到愛與光，並積極推動台灣加入聯合國與相關機制，是國民外交最好的見證者。

以台商為主體的世台聯合基金會（STUF United Fund） 今天舉行晚宴，與會者包括陳建仁、勞動部長許銘春、僑委會副委員長呂元榮、外交部主秘徐儷文，世台基金會董事長陳秋貴、副董事長林貴香、執行長林鋕銘等多名政商界領袖。

另有多國駐台使節出席，包括聖露西亞駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）、索馬利蘭駐台代表穆姆德（Mohamed Hagi）、波蘭台北辦事處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）、史瓦帝尼駐台使館秘書等人。

陳建仁致詞時表示，台灣向國際援助口罩的防疫經驗，除了政府付出，在民間還有世台基金會這個很重要的單位共同推動各項救助，他想表示「有你們真好」，讓世界看到愛、光明、希望。

陳建仁表示，世台基金會成立13年來，結合各地台商力量致力全球公益活動，用慈善志業讓全世界看到台灣的關懷和幫助，充分展現公私部門的合作力量，世台基金會並積極參加聯合國旗下相關機構，推廣聯合國永續發展目標，讓國內外都知道，台灣絕對不會在國際缺席。

許銘春致詞時表示，她很感動世台基金會積極回饋社會，展現企業社會責任，包括幫助烏克蘭難民、烏干達水資源計畫等，尤其台灣外交處境這幾年真的比較辛苦，感謝台商團結透過非政府組織力量為台灣做外交。

陳秋貴致詞時說，基金會自2009年成立以來，在國際慈善及參與聯合國兩方面前進成長，關注國際人道援助、災難救助、文化和教育、公共衛生、環境保育，已在33國推展慈善公益計畫，並於2016年獲取聯合國經濟及社會理事會特殊諮詢地位。

世台基金會並在會中介紹「國際科丁計畫」（電腦教育計畫），該計畫目前已在肯亞、秘魯、聖露西亞等國推行，盼能推廣到更多國家。

世台基金會指出，針對俄烏戰爭，今年發起Stand with Ukraine（與烏克蘭站在一起）、Taiwan can Help（台灣能幫忙援烏計畫），今年4月、6月、7月分別運送3批物資援助烏克蘭，包括食物、藥品、醫療器材與一台全新救護車。

晚宴邀請數名在台烏克蘭人參與，贈送其援助計畫的紀念衫，印有世台機構標誌以及台烏國旗，與會烏克蘭人士包括彰化女婿車迪瑪（Dmytro Chebotarov）等人。

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會中也進行FILANTROP國際慈善家身心障才藝大賽的頒獎及表演。世台基金會曾於2018年、2020年主辦「崎嶇道路上的彩虹」計畫，贊助台灣多名身心障礙藝術表演者，代表台灣參加Filantrop國際慈善家身心障才藝大賽，獲得多項冠亞軍獎章。

世台基金會表示，2018年得獎者包括廖庭澔（手風琴）、王榮堅（小提琴）、顧永鍇（鋼琴）。2020年傑出得獎者包括邱彥暄（笙樂），李尚軒（鋼琴、打擊樂），林儀珊（舞蹈藝術）。（編輯：蘇志宗）1111002