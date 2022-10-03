查賄標準 蔡清祥：願意補充請最高檢一週內提出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北3日電）立委關心查賄狀況，並指過去有新台幣30元的標準，現在時空環境有變，能否提出「蔡清祥條款」。法務部長蔡清祥今天說，30元並非絕對標準，現在時空有變，他願意補充，會請最高檢在一週內提出。

立法院司法及法制委員會今天邀請蔡清祥等人列席就「貪瀆與賄選案件之犯行認定及各縣市查察辦理情形」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委洪孟楷質詢時提到，2001年當時的法務部長陳定南有頒布所謂30元的查賄標準，但現在時空背景有改變，而且大家都支持查賄，是否有可能提出蔡清祥條款。

蔡清祥說，30元只是一個參考標準，不是絕對標準，而現在時空環境有變，他很願意補充，因此會請最高檢察署在一週（內）提出，讓執法機關有一致的標準。

國民黨立委賴士葆說，絕對支持查賄，而且要嚴格查，但希望法務部不要成為執政黨的輔選大隊，用法務部當刀子去殺敵營；蔡清祥說，不是這樣的作法，檢調查賄不分黨派，都是一樣的標準。

此外，國民黨立委陳以信等人詢問，參選人請民眾吃炒米粉、貢丸湯等，到底如何認定賄選；蔡清祥說，簡易的炒米粉、貢丸湯沒有問題，但如果弄得很豐盛，感覺像辦桌一樣，就不恰當。

另外，蔡清祥在報告時指出，貪瀆犯罪屬白領犯罪，隱密性高，蒐證不易，加上法定刑高、構成要件證明困難；為提升檢察官偵辦貪瀆案件的專業知能，法務部每年舉辦肅貪專業證照認證課程，而從民國98年7月至105年4月貪瀆案件起訴後的定罪率為74.5%，而105年5月至111年8月的定罪率為84.6%，已大幅提升。

蔡清祥說，各地檢署近5年（106年至110年）辦理貪瀆案件查扣數額總計達6億6260元、執行經法院判決確定應沒收犯罪所得金額總計達109億4194萬元。

蔡清祥指出，針對本次選舉查察工作的因應方法與對策，法務部提出嚴查賄選暴力、嚴防假訊息、嚴辦境外資金等3項重點工作；至於6大具體作為，分別是要掌握賄選熱區，提升布雷成效；強化科技查賄，防範數位賄選；打擊暴力賭盤，防杜虛設戶籍；迅速查辦假訊息，降低負面效應；掃蕩地下通匯，阻絕境外資金；全民齊一反賄，鼓勵檢舉賄選。（編輯：林興盟）1111003