世界動物日前夕 陳時中提5大寵物政策

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（中央社記者林長順台北3日電）明天是世界動物日，民進黨台北市長參選人陳時中今天在臉書公布包括提升狗公園品質、寵物活水樂園等5項寵物政策，期許台灣成為對生命都發自內心尊重的先進國家。

陳時中指出，現代社會也越來越多毛小孩成為我們的家人，毛小孩所帶給我們的歡樂與陪伴，是獨一無二、無可比擬的。為了增進動物福祉、友善動物環境，讓毛小孩都能有一個快樂生存空間。在世界動物日前夕，他提出5項細膩全面的寵物政策。

陳時中的寵物政策包括「提升狗公園品質」，讓狗狗有水喝，主人有遮蔭，草地要整理；「寵物活水樂園」，全台第一座寵物活水樂園在台北；「發展寵物長照」，毛小孩晚年一樣需要照顧，協助建立完整寵物長照體系。

另外，還有「救援動物醫療提升」，透過持續訓練，提升醫療水準至專業分科等級；「持續深耕生命教育」，除講座、親子共學活動之外，也開設「寵物小達人」課程，從小培養飼主責任。

陳時中表示，他的兒子小時候用給媽媽當生日禮物的藉口養兔子，現在領養米克斯黑柴「沿八」，這些讓他經驗到毛小孩們在現代社會的角色，是我們學習生命課題、練習建立關係的好朋友。（編輯：方沛清）1111003