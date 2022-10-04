外交部譴責北韓射導彈 吳釗燮向日方表達台灣支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北4日電）北韓今天上午試射導彈飛越日本上空，外交部表示嚴正關切與譴責，外交部長吳釗燮已即刻向日本駐台代表泉裕泰轉達台灣堅定支持日本政府與人民，堅決反對北韓以軍事挑釁威脅國際秩序與區域和平。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會表示，北韓今天上午朝日本海方向試射1枚彈道飛彈（IRBM），這是北韓10天內第5度發射彈道飛彈，美、日、韓等已對北韓屢次發射飛彈表達譴責。政府也對北韓一再違反聯合國安全理事會相關禁令，破壞區域和平穩定的不負責任行為，表達嚴正關切與譴責。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歐江安表示，北韓此次發射導彈飛越日本領土上空，導致日本發布警報籲請民眾避難；吳釗燮已即向日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰轉達台灣堅定支持日本政府與人民，堅決反對北韓以軍事挑釁的方式，威脅以規則為基礎的國際秩序與區域和平穩定。

歐江安表示，台灣身為印太區域成員之一，將持續密切關注相關發展，與理念相近國家深化各項合作，促使北韓放棄核武，促進區域和平穩定。台灣將與國際社會共同合作遏止極權主義的擴張與侵略，共同維護自由開放的印太區域。（編輯：郭無患）1111004