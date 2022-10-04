竹北市長參選人林冠年涉酒駕 民眾黨開除黨籍

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（中央社記者郭建伸台北4日電）台灣民眾黨今天透過聲明指出，竹北市長參選人、民眾黨員林冠年涉及酒駕，已違反黨規；臨時中央委員會已依黨規通過撤銷提名，中評會也決議開除其黨籍。

林冠年在臉書指出，他因疲勞駕駛擦撞路邊車輛，已與對方和解，對當事人深感抱歉，並表示是有心人士匿名造謠抹黑，以此打擊他與民眾黨新竹縣市主委高虹安。

民眾黨於今年初曾爆出議員參選人涉酒駕案件，當時民眾黨祭出嚴格規定，包含酒駕行為者不予提名、公職人員酒駕一律開除黨籍等。

民眾黨聲明指出，針對林冠年酒駕，黨主動於3日發現並火速處理，並立即召開選舉決策會，經查林員酒駕相關事證明確，已違反黨規，依黨規應撤銷其竹北市長提名資格。

民眾黨指出，撤銷竹北市長提名的決議送交臨時中央委員會後，今天通過後生效，並送交中央評議委員會後，決議開除黨籍。

民眾黨指出，酒駕不只違法，更威脅到無辜用路人，是對個人的不自愛也是對於他人的不尊重，民眾黨堅持實踐「酒駕零容忍」的理念。

民眾黨指出，將持續用最高道德標準約束提名人選與黨內幹部，從己身做起嚴防酒駕，別讓酒駕一再重演，共同守護人民生命財產安全與健康。（編輯：郭無患）1111004