與韓國瑜見面 柯志恩：談高雄未來及彼此家人

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）4日表示，已與前高雄市長韓國瑜（右）見過面，主要是朋友間茶敘，談高雄未來及關心彼此家人，並未談選戰策略。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月4日

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，前高雄市長韓國瑜人在高雄，兩人已見過面，主要是朋友間茶敘，談高雄未來及關心彼此家人，未談選戰策略，未來輔選行程由韓陣營公布。

柯志恩今天傍晚在國民黨高雄市黨部接受媒體聯訪表示，韓國瑜現在人在高雄，晚上要參加一場同鄉會活動，兩人下午已抽空茶敘碰面，是很輕鬆閒聊的場合。

柯志恩說，兩人聊了約半小時，韓國瑜有提到高雄是充滿希望的城市，希望未來有機會多談談高雄如何與國際接軌及提升基層勞工待遇等議題，但並未談到選戰策略，純粹聊他對高雄未來的想法，還有關心問候彼此家人。

對於何時公開站台，柯志恩說，韓國瑜是國民黨中央助選團副團長，未來應會到不同地方替不同人造勢宣講，韓陣營應該會事先發布訊息。她並強調，今天的會面只是朋友彼此聊天，也尚未談到選前之夜等造勢安排。

有黨內人士接受媒體訪問透露，韓國瑜將於10月10日替參選市議員的前議長許崑源女兒許采蓁站台，柯志恩說，韓國瑜10月10日有公開活動，但具體行程尊重韓國瑜，一切訊息由韓陣營發布。

爭取連任的高雄市長陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，韓國瑜曾擔任高雄市長，在高雄工作1年多，希望韓國瑜平常多回來走走看看，「非常歡迎他回來，假如回來的話，我當他導遊都無所謂」。

此外，陳其邁今天宣布，競選辦公室發言人將由民進黨高雄市議員高閔琳接任，陳其邁說，高閔琳曾於2018、2020年擔任陳其邁競選市長時的發言人，合作順暢、默契良好；未來盼借重高閔琳的論述能力，持續爭取市民認同。（編輯：郭諭儒）1111004