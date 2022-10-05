駐愛爾蘭代表處國慶酒會 彰顯台灣堅守自由民主

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（中央社記者陳韻聿倫敦4日專電）駐愛爾蘭代表處今天晚間舉行國慶酒會，約100名嘉賓出席。駐愛代表楊子葆指出，面對中共軍事威脅、俄烏戰爭、全球經濟衝擊等嚴峻挑戰，台灣沉著因應，且堅守自由民主。

今天在愛爾蘭首都都柏林（Dublin）舉行的中華民國（台灣）111年國慶酒會是駐處在愛爾蘭歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考驗後，第一次完全回歸疫前常態的大型活動。

愛爾蘭國會友台小組主席眾議員麥金尼斯（John McGuinness）、對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）愛爾蘭分部兩位共同主席參議員伯恩（Malcolm Byrne）及沃德（Barry Ward）等30餘位參、眾議員，以及立陶宛駐愛爾蘭大使館人員等外交、經貿、學術、文化及僑界領域代表，總計約100人出席國慶酒會。

楊子葆致詞時說，台灣沉著因應全球疫情、中共軍事威脅、俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭、全球經濟衝擊等嚴峻挑戰，並逆勢創造亮眼經濟成長、持續堅守自由民主。台灣是全世界抵抗中國壓力的最前線，絕不屈服；不過，台灣海峽的和平符合全球利益，台灣也絕不冒進。

楊子葆引用烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）所言表達台灣的想望：「我們不一樣，但這並非成為敵人的理由。我們期待和平、沉著、誠實地決定並建設我們的未來。」

楊子葆也邀請愛爾蘭參與資訊及數位、資安卓越、精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備等台灣推出的「六大核心戰略產業」。

麥金尼斯傳達友台小組所有成員的祝賀，並表示台灣是國際社會的良善力量，有許多在醫療公衛、科技、教育等領域的經驗可與全球夥伴分享，不應遭受無理打壓、被剝奪機會。他呼籲愛爾蘭及其他歐洲理念相近國家不畏威權勢力、共同站出來力挺台灣，讓台灣有機會透過國際組織貢獻寶貴經驗。

麥金尼斯也鼓勵在場議員在各類場域展現對台灣的支持、一同促進台愛關係。他也承諾將在現有良好關係基礎上，全力協助推動雙邊各項實質進展。

除了雙邊國旗，國慶酒會現場也布置台灣風景巨幅文宣海報、播放「堅韌台灣，立足世界」國慶影片以及文化總會「2022國慶影片—我家篇」。

此外，由於正值國際民航組織（ICAO）大會期間，酒會現場也播放外交部「連接你我的天空」與「世界的幫手」兩部短片，爭取愛爾蘭友人支持。（編輯：周永捷）1111005