美台國防工業會議 美國防部憂中共永不放棄動武

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（中央社記者徐薇婷里契蒙4日專電）美國國防部印太官員羅耶爾3日出席美台國防工業會議表示，中共近來行徑提醒外界，北京尚未、也可能永遠不會放棄對台動武，台灣應強化軍事及民間韌性，確保台灣能有效防禦。

第21屆美台國防工業會議2日至4日在維吉尼亞州里契蒙市（Richmond）舉行，擔任美國國防部印太安全事務首席副助理部長的羅耶爾（Jedidiah Royal）3日發表閉門演說，談論台海局勢。

根據主辦單位今天提供的講稿，羅耶爾在演說中表示，過去幾年來，中共持續加大對台施壓及脅迫，過去幾個月更採取額外脅迫手段，破壞台灣韌性，包括更頻繁跨越台海中線、在台灣周圍海域進行軍事活動等。

羅耶爾說：「這些持續發生的事件提醒著我們，中國尚未、也可能永遠不會放棄對台灣使用武力。」

羅耶爾示警，中國上述行徑，加上其試圖削弱台灣國際空間、施壓台灣經濟等作為，可能預告未來將出現更多、且可能前所未見的脅迫手段。

談到俄烏戰爭的啟示，羅耶爾指出，烏克蘭和台灣雖在地理、軍事和作戰環境上有顯著差異，但近期事態發展仍有台灣能夠學習的。

他說，截至目前，俄軍進展遠不及目標，這不僅歸功於烏軍英勇善戰及烏國政治領導力，也要歸功美國及國際社會提供的巨大援助；另外，烏克蘭快速動員人民加入防衛作戰，短時間內組織並為他們提供裝備和訓練，也產生驚人效果。

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若要打造整體自我防衛能力，羅耶爾表示，台灣需要強化軍事及民間韌性，確保能持續性防衛。這包括儲備足夠糧食、醫療用具和強化關鍵基礎建設的能量，以及透過後備改革和有效動員所需的制度性機制，提升台灣縱深防禦能力。

他指出，北京脅迫作為加上不斷發展軍力，為台灣、美國乃至區域盟友帶來日益嚴峻的挑戰；因應此威脅須仰賴國防產業巨大動能，以及支持台灣和強化美國聯合部隊戰備和能力的急迫性。（編輯：周永捷）1111005