荷駐處慶雙十 海牙巿長：支持台灣攸關全球民主

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（中央社台北5日電）荷蘭產官學界和台灣僑界共約200人出席4日駐荷蘭代表處主辦的國慶活動，荷蘭參議員佐瑞茨瑪及海牙巿長范贊能都強調台荷關係密切，荷蘭是歐洲門戶，台灣是全球前進亞洲跳板，支持台灣對全球民主至關重要。

駐荷蘭代表陳欣新致詞指出，全球正面臨著所謂「新常態」挑戰。但有些「新常態」不僅不應被視為正常，更是敲起警鐘。例如疫情暴露出全球供應鏈的脆弱；香港國安法證實「一國兩制」的虛妄；烏克蘭戰爭揭露威權體制的危險和無情；而中國軍機越過台海中線，顯示其武力犯台企圖。當警鐘頻頻作響，世界處在民主和集權正面對決的歷史時刻，民主陣營國家應該起而面對挑戰。

陳欣新感謝荷蘭眾議院議員去年11月通過3項挺台動議案，包括籲請荷蘭政府與理念相近國家共同研議支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織大會；聲明不接受中國片面改變台海現狀，以及敦促歐盟支持立陶宛不受中國外交威脅。

荷蘭眾議員索茲馬（Sjoerds Sjoerdsma）表示，現在是荷蘭及理念相近國家起身抵抗民主所受威脅並提供幫助的時刻，具體作法包括鼓勵更多團體訪台、支持台灣國際參與，以及儘速啟動台灣與歐盟雙邊投資協議談判。

荷蘭參議員佐瑞茨瑪（Annemarie Jorritsma-Lebbink）及海牙巿長范贊能（Jan van Zanen） 都發言支持台灣，希望烏克蘭的教訓不要在亞洲重演。

其他政界出席人士包括荷蘭前副總理、眾議員柯林克（Jan Klink），以及曾在台居住20多年的前荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）等。

此次國慶活動邀請旅荷台灣樂團Chamber X Chamber（暫譯：古典商會室內樂團）及紀維德之子紀安（Julian Wittich）領軍的爵士四重奏表演充滿台灣情調的古典和爵士音樂。（編輯：馮昭）1111005