涉酒駕致歉 林冠年指漱口水有酒精釀誤判

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民眾黨新竹縣竹北市長參選人林冠年（左）涉酒駕5日公開致歉，他表示，是因漱口水有酒精造成儀器誤判，但會深切反省，所有的責任都會承擔。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月5日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）民眾黨新竹縣竹北市長參選人林冠年涉酒駕今天公開致歉表示，是因漱口水有酒精造成儀器誤判，不過，全案已進入司法偵查階段，會深切反省，所有的責任都會承擔。

林冠年今天開記者會，說明有關民眾黨籍處分及還原車禍過程，他表示，譴責黑函惡意扭曲事實真相，他並沒有酒駕，在8月30日的車禍，是因為他疲勞駕駛，才發生車禍事故，後來搭車就醫，隨後接受警方酒測，測出0.29毫克，當下他也感到驚訝，因為他並沒有喝酒。

林冠年指出，隔日他到新埔分局寶石派出所做警訊筆錄，警方拿出「警方呼氣酒精濃度檢測暨拒測效果確認單」要求補簽，當下檢視內容成分才發現，原來漱口水有酒精成分，有可能造成儀器誤判。

對於民眾黨立即開除黨籍撤銷提名，林冠年說，他能理解黨部對參選人有高標準，但也呼籲黨部應以「無罪推定原則」，回歸事實尊重司法。

林冠年指出，他一向堅持喝酒不開車、開車不喝酒，偶有喝酒都會叫代駕，也已提供代駕紀錄給警方。

林冠年表示，這次的案件，也與日前分局長關說酒駕致死案件是同一派出所，他對於基層員警認真負責深表認同，但需譴責在幕後有其他勢力，給予他們施壓，造成洩漏個資，影響人民的權益。

林冠年說，基層員警辛苦為民眾服務的同時，卻沒有標準的SOP可執行，在未告知「呼氣酒精濃度檢測暨拒測效果確認單」，產生這麼大的程序瑕疵。（編輯：張銘坤）1111005