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立委籲義務役實練步槍卡彈排除 邱國正贊同

2022/10/5 12:57
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（中央社記者游凱翔台北5日電）時代力量立委邱顯智今天表示，志願役官兵進行步槍實彈射擊時，會刻意在彈匣放置一發假彈練習故障排除，盼義務役比照處理。國防部長邱國正回應，「絕對可以」，也能加入各兵種、兵科的訓練項目。

邱國正上午赴立法院外交及國防委員會業務報告、並備質詢。邱顯智質詢，現行志願役步槍實彈鑑測中，會在彈匣刻意放置一發假彈，迫使射手在1分5秒內排除故障。

針對義務役官兵的部分，邱顯智進一步指出，根據T65K2步槍的操作手冊刊載，若發生槍枝故障，射手處置順序為「拍、拉、看、瞄、射」，若仍無法擊發，則實施「放（將槍托由肩上放下）、看（看槍機判斷故障原因）、拉（取下彈匣再拉拉柄，使槍機固定在後）、找（找出故障原因）、排（排除故障）」。

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邱顯智建議，這些口訣靠的是大腦記憶，而非身體記憶，相較志願役官兵的實際操作，盼國防部研擬讓義務役官兵於步槍鑑測中也能效仿志願役，放置一發假彈訓練故障排除，以符合戰場實況。

邱國正回應，「絕對可以」。邱國正也表示，他反對口訣背誦，應多藉訓練使其成為自然反應，因此放置假彈的建議不只可落實於義務役，也能加進去各兵種、兵科的訓練項目。（編輯：黃國倫）1111005

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