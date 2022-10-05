綠高層：周玉蔻事件傷陳時中 但未牽連北市以外

（中央社記者葉素萍台中5日電）媒體人周玉蔻爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安父親過往緋聞引爭議。民進黨高層今天說，這意外的事件有影響到民進黨台北市長參選人陳時中選情，台北市之外沒有受牽連；另從全國性民調來看，總統蔡英文與民進黨支持度未受影響。

民進黨高層今天分析最新選情，他說，原本大家對陳時中的選情是越來越看好，但之前因為「意外的因素」被打亂，不過民進黨做民調測試，「台北市之外，並沒有受到牽連」，至於台北受到的影響比較大的是「藍白之間的移動」。

他說，這事件引起民進黨支持者蠻多焦慮緊張，但陳時中10月1日競總成立，發揮很好的凝聚作用，他有信心，北市的選情應該可以拉得回來。

民進黨高層說，陳時中「被圍毆」也不是第一次，去年疫情不好時，陳時中被打得很厲害，今年4、5月疫情爆發階段也被打得很厲害，那時陳時中民調不好，但民進黨仍看好、徵召陳時中參選，認為是最強人選。

他說，雖然知道藍白一定會合力攻擊陳時中，民進黨還是認為陳時中應該可以挺得住，畢竟公道自在人心，防疫指揮官做得好不好，大家最後還是會靜下來，不要用仇恨心情去看待的話，大家還是會給陳時中肯定，何況，在中央執政，民進黨整體支持度還是足以支撐陳時中台北市這場選戰，無論是過去防疫表現或現在整體執政成績，「我對台北市的選情一點都不悲觀」。

媒體追問，「意外因素」是否指周玉蔻事件；民進黨高層說，「你聽得懂就好，我不要提她的名字」。媒體又問，周玉蔻請假這段時間，是否比較沒有干預到陳時中選情，民進黨高層說：「當然、當然」。

民進黨高層說，針對這起「意外的事件」，民進黨有做全國性民調，總統的滿意度、民進黨的支持度，沒有受到影響。

至於台北市有沒有被影響，他說，看到支持者那麼緊張，傳Line、打電話，相信是有，如果說沒有，那不可能，畢竟被連結在一起，但這會過去，「因為候選人也不是她（周玉蔻）」，這也不是陳時中指使的，大家還是會把關係釐清，所以，這一點他不會太擔心，時間過去就會回復到該有的狀態。（編輯：謝佳珍）1111005