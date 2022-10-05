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振興桃園觀光第2彈 張善政：打造體驗式旅遊城市

2022/10/5 19:25（10/5 19:36 更新）
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國民黨桃園市長參選人張善政（右）5日到蘆竹區源鮮智慧農場參觀時表示，將推動桃園市「魅力農遊亮點」，未來會選定具發展潛力休閒農場，邀請國際化顧問團隊檢視產品設計、行銷規劃、產品通路等。（張善政競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年10月5日
國民黨桃園市長參選人張善政（右）5日到蘆竹區源鮮智慧農場參觀時表示，將推動桃園市「魅力農遊亮點」，未來會選定具發展潛力休閒農場，邀請國際化顧問團隊檢視產品設計、行銷規劃、產品通路等。（張善政競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年10月5日
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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天公布第二波觀光政見，包含推動桃園市「魅力農遊亮點」旅程、休閒農場人潮與產銷倍增計畫及打造低碳旅程最後一哩路，讓桃園成為體驗式旅遊城市。

張善政下午前往蘆竹區源鮮智慧農場參觀表示，將推動桃園市「魅力農遊亮點」，未來會選定具發展潛力休閒農場，邀請國際化顧問團隊檢視產品設計、行銷規劃、產品通路等；同時希望透過GSTC（全球制定永續旅遊準則）認證方式，達到以「質量」取代「數量」的目標，提升旅遊品質，促進桃園農業旅遊永續發展。

張善政說，另外「桃園休閒農場人潮與產銷倍增計畫」，則是要輔導上架農遊超市平台，善用中央資源行銷宣傳，引導實體遊憩人潮；同時輔導申請各項補助計畫，設立專責窗口輔導農民加速申請地方與中央資源，支援農場發展更有力。

張善政表示，將透過先前曾公布的「看見桃園」國際行銷聯合辦公室，配合國內外旅展，讓更多人認識桃園休閒農業主題特色，提升國際能見度、為國際旅客提出客製化旅遊產品。

張善政也提出「打造低碳旅程最後一哩路」，將協助休閒農業區針對不同族群設計更多體驗行程，並整合「幸福里程30公里」，未來廣設UBike 2.0，結合公車路線，落實低碳旅遊的最後一哩路。

張善政強調，未來串連桃園觀光工廠、環境教育設施場所與休閒農場三大體驗型觀光重點，讓桃園成為台灣最棒的「體驗式旅遊城市」，吸引更多旅客到桃園。（編輯：陳仁華）1111005

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