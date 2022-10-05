駐芬蘭代表處國慶酒會 出席友人：台芬友誼更堅韌

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駐芬蘭代表處代表張秀禎（左）與芬蘭國會友台小組主席凱爾納（Mikko Kärnä，右）在4日舉辦的國慶酒會，共同切下中華民國國慶蛋糕。（駐芬蘭代表處提供）中央社記者辜泳秝傳真 111年10月5日

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩5日專電）駐芬蘭代表處昨天舉辦國慶酒會，芬蘭政治、學術等各界人士出席踴躍。駐處代表張秀禎表示，去年台芬雙邊貿易成長30%，相信共享民主和自由價值觀的兩國友好關係將進一步發展和強化。

今年是芬蘭代表處在疫情後首度舉辦國慶酒會，除了芬蘭國會友台小組主席凱爾納（Mikko Kärnä）等10餘位國會議員出席，還有芬蘭當地政府官員、政黨要員、學者專家、駐地使節、媒體人士及僑務榮譽職人員等約60位貴賓共襄盛舉。

凱爾納指出，當全球面臨強權對峙及俄烏戰爭挑戰的時代，友誼更顯珍貴。台灣及芬蘭對共同價值的承諾、對合作的承諾及對安全的承諾都更加堅韌。同樣是小國的台灣及芬蘭可以一同對國際發展做出貢獻，為人類及全球社會創造福祉。

他表示，台灣及芬蘭將在共同價值、民主治理體系及兩國人民互惠合作基礎持續深化合作。

駐芬蘭代表張秀禎致詞時特別感謝凱爾納所領導的友台小組對台灣的支持，以及促進雙邊關係的努力。

她說，當前民主價值和生活方式受到專制政權挑戰之際，台灣仍致力維護兩岸的和平、穩定及堅持民主的道路，台灣身為國際社會負責任的一員，將繼續貢獻己力，在惡化的地緣政治中捍衛普世價值。

當今全球面臨許多挑戰，張秀禎指出，台灣有意願及能力做出更多貢獻，台灣的參與不僅嘉惠台灣，更能回饋包括芬蘭在內的整個國際社會。籲請在場貴賓持續支持台灣，以共創更美好的世界。

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張秀禎也表示，去年台芬雙邊貿易成長30%，而台灣政府所提供的「台歐連結獎學金」近2年來已經吸引10多名芬蘭學生赴台灣研習，芬蘭也成為更受台灣學生青睞的留學目的地，相信共享民主和自由價值觀的兩國友好關係將進一步發展和強化。

張秀禎最後也向在場來賓說明，台灣做為全球半導體供應鏈不可或缺的一部分，去年經濟成長率超過6%，而台灣在促進經濟發展的同時，也已經承諾2050年實現碳中和並發布淨零排放路徑圖及策略，這是經濟轉型的必要，也是機會。（編輯：陳惠珍）1111005