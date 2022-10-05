外交部：台灣遵守國際人權 與歐盟理念高度相同

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（中央社記者游凱翔台北5日電）外交部表示，第5屆台歐盟人權諮商今天以視訊方式舉行，確認台灣與歐盟理念高度相同並承諾遵循國際人權規範，台歐雙方另同意尋求明年以實體方式舉行年度人權諮商，並承諾持續在人權領域進行合作。

外交部晚間發布新聞稿表示，第5屆台歐盟人權諮商今天以視訊方式舉行，行政院政務委員羅秉成代表台灣開幕致詞。

外交部指出，在這次諮商中，台灣首要說明今年發布的「國家人權行動計畫」、「漁業與人權行動計畫」及設立行政院人權及轉型正義處的進展，以及國家人權委員會最新的運作情形；歐盟則歡迎台灣近期採行上述促進人權的重要措施，並分享歐方實施「2020-2024人權與民主行動計畫」的經驗。

外交部說明，歐盟也另重申長期反對死刑立場，續呼籲台灣致力達成廢死。台灣與歐盟另針對性別平權、「女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人」（LGBTI）的權益、企業與人權及數位領域的人權等議題深入討論。

在性別平權及LGBTI權益方面，台歐共同檢視相關進展及需要應處的挑戰，以有效促進女童、婦女及LGBTI的權益保障；歐盟更詳細特別說明其打擊侵害婦女暴力及家庭暴力的最新立法進展。

外交部指出，雙方肯定在「2019-2023年台歐盟性平合作暨訓練架構」下的交流成果，並同意持續在此領域進行合作。歐盟與台灣也討論企業與人權領域的進展，台灣闡述「企業與人權國家行動計畫」的實施進展，歐盟則說明「企業永續盡職調查義務」（Corporate Sustainability Due Diligence）指令，及禁止在歐盟市場使用強迫勞動產品等兩項立法提案。

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另外，雙方也針對數位領域衍生的人權促進與保障議題，交流相關立法與政策經驗，由歐盟說明近期通過的「數位服務法配套法案」（Digital Services Package）。

外交部表示，這次諮商確認台灣與歐盟理念高度相同並承諾遵循國際人權規範，台歐雙方另同意尋求明年以實體方式舉行年度人權諮商，並承諾持續在人權領域進行合作，尤其是這次諮商所討論的人權議題。（編輯：林興盟）1111005