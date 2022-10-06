藍辦國慶升旗 邀馬英九郝龍斌蔣萬安同台象徵傳承

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）國民黨今天表示，10日將舉辦國慶升旗典禮，邀馬英九、郝龍斌等前任台北市長，與台北市長參選人蔣萬安一同出席，象徵國民黨在台北市優良的執政傳承，展現拿回首都的必勝決心。

國民黨上午召開記者會，副發言人楊智伃表示，雙十節當天上午於中央黨部前廣場舉辦升旗典禮，由黨主席朱立倫主持，除了慶祝中華民國生日，也因應年底選舉為選情加溫、營造勝選氣勢。

楊智伃說，這次升旗典禮特別邀請前總統馬英九及前國民黨副主席郝龍斌等前任台北市長，與蔣萬安以及多位台北市議員參選人同台，彰顯「一棒接一棒、各個是強棒」的重要意義。

國民黨文傳會主委洪孟楷說，透過傳承概念，期盼讓蔣萬安吸取過去前輩市長建設的良好經驗，尤其朱立倫也是前桃園市、前新北市長，有這幾位市長共同的加持，相信蔣萬安絕對能順利當選。

洪孟楷說，111年前，先賢先烈拋頭顱灑熱血建立中華民國，中華民國屹立不搖迄今，期待未來長長久久。雙十節當天各地都可能有自行辦理的升旗典禮，也歡迎全民就近參與，以實際行動捍衛青天白日滿地紅國旗。

此外，楊智伃說，國民黨文傳會製作的民進黨「幹話撲克牌」也將在10日升旗活動中首度限量發放。（編輯：謝佳珍）1111006