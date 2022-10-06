112年第1次醫師高考等11類科考試 2/11起舉辦

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（中央社記者陳俊華台北6日電）考試院會今天通過，112年第1次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試，將在112年2月11日至2月13日舉行。

考試院透過新聞稿指出，這項考試設有醫師、牙醫師、中醫師、藥師考試分第1階段、第2階段考試，以及醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師等11類科，都採行網路報名及電腦化測驗方式辦理。民國112年2月11日至2月13日分梯次在台北、台中、台南、高雄及花蓮等5考區同時舉行。

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另外，考試院會也通過，112年第1次專門職業及技術人員高等考試營養師、護理師、社會工作師考試，定於112年2月18日至2月19日在台北、台中及高雄等3考區同時舉行。

考試院說，這項考試設有營養師、護理師、社會工作師考試等3類科，有關考試各類科應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式等，分別依照各該考試規則規定辦理，相關規定將載明於應考須知，可從考選部全球資訊網查詢、下載。（編輯：林興盟）1111006