駐韓代表部賀國慶 盼台韓合作維持區域穩定

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駐韓國台北代表部6日在首爾樂天飯店舉辦中華民國111年國慶酒會，駐韓代表梁光中（站台上者）與600多名韓國政要、國會議員、友邦駐韓大使及僑學各界人士歡聚同慶。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年10月6日

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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）駐韓國台北代表部今天邀集韓國各界對台友好人士及僑胞等共賀國慶，甫上任的駐韓國代表梁光中致詞不忘呼籲韓國各界鼎力支持台灣參與各國際組織，並期盼雙邊政府合作維護印太地區和平穩定。

駐韓國台北代表部今天在首爾樂天飯店舉辦中華民國111年國慶酒會，駐韓代表梁光中偕夫人余鳳苓接待600多名韓國政要、國會議員、友邦駐韓大使及僑學各界人士。

梁光中致詞表示，過去2年因疫情無法舉辦酒會，很榮幸在今年7月到任後就有機會與各界人士歡聚同慶，也對韓國推動「與病毒共存」，逐步恢復各項實體社交日常的成果表達敬佩。

梁光中提到，台灣注意到韓國政府提出的「大膽構想」，並表示台灣政府樂見韓國政府為建構朝鮮半島及區域永續和平穩定所做努力，支持透過對話促成朝鮮半島無核化。

他強調，印太地區和平穩定與繁榮是台韓共同利益，台灣不會挑起事端或升高衝突，但面對中國軍事威嚇及脅迫打壓，台灣堅定捍衛主權和國家安全的決心不會改變。未來期盼繼續與韓國等理念相近國家攜手合作，共同維護區域和平穩定，捍衛自由、民主、人權及法治等普世價值，強化印太地區經濟韌性與繁榮。

同時，全球正面臨前所未有的挑戰，傳染病、氣候變遷、資安、飛安及跨國犯罪等，都需要全球共同合作應對，國際社會對台灣專業、務實參與「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）、「國際刑警組織」（INTERPOL）及「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）等國際組織的支持力道空前強勁，台灣政府呼籲聯合國體系正視台灣國際參與需求，也期盼韓國鼎力支持。

梁光中指出，台韓同為印太地區民主與經濟典範，近年在各領域交流合作穩健成長，雙邊貿易總額去年在疫情下逆勢成長，較前一年增加41.97%；台灣也在9月全面恢復韓國人民的免簽入境待遇，並將推動入境居家檢疫0+7措施，期盼雙邊經濟合作及人員往來互動再創佳績。

「韓-台國會議員親善協會」會長、國民力量議員趙慶泰今天也到場致賀，指出中華民國對韓國國民而言是相當親近，也是應維持深厚關係的重要國家。

趙慶泰稱讚中華民國在疫情下展現的公民意識，並透過疫情初期採取迅速、正確的因應措施，成為全球防疫典範；他認為，中華民國只要繼續為國為民盡心盡力，表現突出，定能進一步提升國際地位。

他也期盼中華民國與世界各國維持篤厚關係，希望大韓民國與中華民國在貿易、投資、觀光、文化藝術等各項領域的交流合作更加緊密穩固。（編輯：高照芬）1111006