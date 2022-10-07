紐約駐處國慶酒會疫後盛大舉行 500人參與

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（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）睽違3年，駐紐約辦事處疫後再度盛大舉辦國慶酒會，政僑學界約500人共襄盛舉。13個友邦派員出席，強力支持台灣國際參與；美方政要踴躍到場，祝福台美關係更上層樓。

過去兩年，駐紐約辦事處國慶酒會受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，僅邀請數十人參加。今年恢復在駐處以外地點舉辦，紐約市上東區的公園大道583號宴會廳呈現往年國慶酒會人聲鼎沸的景象。

宴會廳中央放置雙十冰雕及國旗蘭花，現場特製應景的紅白藍三色「自由雞尾酒」供嘉賓享用。酒會由2022年中華民國僑務委員會「全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」優選者何莉安引唱國歌揭開序幕。

駐紐約辦事處處長李光章致詞表示，台灣面臨威權擴張主義威脅，感謝友邦與民主夥伴形成善的循環，持續支持。俄烏戰爭凸顯民主國家併肩抵禦威權侵略的重要性，台灣處在全球民主陣營對抗威權專制的第一線，台灣民主前途攸關自由世界的未來。

李光章說：「值此關鍵時刻，台灣對民主自由價值的信念更加堅定不移。」

他表示，台灣是一股良善力量，聯合國設法解決全球各項危機之際，台灣有意願與能力參與其中，「邁向疫後時代，我們面對的挑戰只會更艱鉅，唯有同心協力，我們才能達成最初設定的目標」。

紐約中華公所主席曾偉康說，僑胞堅定支持中華民國展現的自由，堅信國父孫中山先生的三民主義。走在華埠，能見到中華公所等組織驕傲懸掛中華民國國旗，中華公所今年雙十節會主辦國慶遊行，展現對中華民國的持續支持。

馬紹爾駐聯合國常任代表卡布亞（Amatlain Elizabeth Kabua）代表友邦致詞表示，台灣若能有意義參與聯合國體系，國際社會將受益於台灣的人道援助及科技知識。聯合國若要實踐永續發展目標『不遺漏任何人』理念，就該讓台灣在國際社會取得應有地位。

卡布亞說：「遺憾的是，在聯合國，政治太常凌駕常理，對我們造成共同損害。」

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除馬紹爾外，宏都拉斯、吐瓦魯、貝里斯、帛琉、聖露西亞、史瓦帝尼、聖克里斯多福及尼維斯、巴拉圭、瓜地馬拉、教廷、諾魯駐聯合國官員，瓜地馬拉、海地、聖露西亞駐紐約總領事也到場，呼籲國際社會與台灣攜手共促更美好的未來。

10多位大紐約地區民選官員出席。聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）等國會議員和新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）、賓州州長沃爾夫（Tom Wolf）等轄區政要以賀狀或賀函，祝賀中華民國國運昌隆。（編輯：馮昭）1111007