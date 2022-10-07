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男遭警誤緝毆傷 林佳龍：戳破侯友宜安居樂業謊言

2022/10/7 12:47
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（中央社記者王鴻國新北7日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天針對有男子遭警誤認通緝犯逮捕時毆傷事件表示，侯友宜自詡「警察市長」，卻讓市民不能夠受到保護，戳破侯友宜口口聲聲說的「安居樂業」謊言。

三重警分局永福派出所2名警員日前誤認黃姓男子是通緝犯，逮捕時毆傷黃男，雙方互告傷害。林佳龍今天上午前往三重果菜市場掃街拜票後接受媒體聯訪，他對此表示，市長侯友宜在處理跟人民有關的事件時，就是爭功諉過、也不認錯，即使認錯也是口上說說、沒有真的去做。

林佳龍表示，新北市民被當作通緝要犯、身心受創後第16天開記者會，市長才聽到嗎？侯友宜說已經多次跟當事人溝通，也已經取得諒解，但若有諒解，人家會出來開記者會嗎？會講說以後不再住新北市嗎？

林佳龍表示，市長是父母官，市民就是咱的心頭肉，如果這麼無感，遇到有功勞就搶、有責任就推，這是一個有承擔的市長嗎？他對受害者很心疼，對侯友宜的作為很痛心，他相信新北市民應該是這個城市的主人，不應該處於這種恐懼，身心受創後還要被告，這跟恩恩爸爸的心情一模一樣。

林佳龍強調，新北大翻新要從治安做起，侯友宜自詡為警察市長，可是所作所為卻是讓市民不能夠受到保護、不能夠真正的安居樂業，這件事情就戳破侯友宜口口聲聲說的安居樂業謊言。（編輯：李錫璋）1111007

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