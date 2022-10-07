柯文哲挺高虹安批全國打一人 柯建銘反批私設刑堂

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（中央社記者王揚宇台北7日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安論文抄襲爭議持續延燒，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，民眾黨團昨天開記者會私設刑堂、押人取供；高虹安最大的危機，就是她是危機製造者，自掘墳墓。

資策會5日指出，台灣民眾黨立委高虹安的美國辛辛那提大學博士論文，經比對與資策會研究論文引用逾8成，將循3步驟處理。民眾黨立法院黨團6日指民進黨圍剿高虹安，迫使資策會改口；柯文哲則批評民進黨現在是全黨加動用國家機器，全國打一人。

對此，柯建銘上午在立法院接受媒體聯訪時表示，高虹安是一個人騙全國，所有人都感到憤怒，民進黨絕對沒有施壓，而且高虹安自己也行文給資策會。

柯建銘說，立法院經濟委員會5日開會時，大家一定會問高虹安的論文問題，當天資策會也來了，但高虹安在場監看，卻沒有捍衛自己的權益與清白，反而是民眾黨團昨天開記者會私設刑堂、押人取供，這種行徑大家看得下去嗎，根本是本末倒置。

媒體詢問柯建銘，高虹安被質疑之前有500多天去美國，機票可能是資策會出的，甚至還跟家人去過很多景點。

柯建銘表示，有關高虹安公私不分、一個人兼3個職務的問題，高虹安要注意，有可能一行為觸犯多種法律，將來相關人等也會被傳出庭作證，沒有人會做偽證。

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柯建銘說，高虹安最大的危機，就是她是危機製造者，自己走入死胡同、自掘墳墓，這件事全國都在看；相信新竹市民也會很好奇，假如可以還她清白，大家也可以接受，但高虹安不證明自己無罪，反而整天說別人抹黑、欺壓，忽略新竹市民的理性程度。

媒體詢問柯建銘，與柯文哲的感情不錯，會不會因為這件事情生變。柯建銘說，柯文哲挺高虹安、他挺民進黨新竹市長參選人沈慧虹，這是天經地義的事情，現在是打仗的時候，沒有所謂私交的問題，戰時跟平時是兩碼事，而他相信選後台灣社會會冷靜。（編輯：蘇志宗）1111007