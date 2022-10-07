高虹安指綠營一條龍抹黑 沈慧虹：勿轉移焦點逃避

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（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安在臉書批民進黨對她抹黑一條龍。民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天說，作為參選人要有面對質疑的勇氣，而非轉移焦點逃避問題。

高虹安日前在臉書（Facebook）發文批評綠營「配合側翼和媒體一條龍抹黑」，日前也發文指資策會為私法人，不受立院監督。

民眾黨立院黨團過去卻發文向資策會要資料，甚至發文要資策會執行長卓政宏參加記者會，說明高虹安的論文案。

沈慧虹上午掃街拜票時接受媒體聯訪表示，高虹安前後矛盾，只許自己調資料，卻不容他人質疑，只會攻擊別人，卻不解答自己的問題，批「雙標就是高虹安一貫的標準」。

沈慧虹表示，高虹安習慣逃避、切割、閃躲、假裝受害者，但市民在意的是高虹安是否用公帑讀博士學位、有沒有拿到授權書、論文的加註內容為什麼修改等，作為市長參選人要有面對質疑的勇氣，而不是透過轉移焦點來逃避問題。

沈慧虹表示，選戰開打至今，只有她持續提政見，近2個多月來，每週發表至少一項政見，包含舊城再生、社福、教育、水資源、環保、交通135等，並透過網路直播公開透明向市民說明。

沈慧虹宣布，將於下週舉辦「旗艦型政見發表會」，用專業與經驗提出完整城市藍圖，她也邀請民眾參與，希望選舉回歸正軌，將焦點回到參選人的政見、政策上。（編輯：李錫璋）1111007