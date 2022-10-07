國慶日怎麼叫 柯文哲：好歹中華民國要留在上面

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（中央社記者陳怡璇台北7日電）國慶日將屆，前總統馬英九呼籲，不要稱呼為台灣國慶日。台北市長柯文哲表示，現階段中華民國還是台灣人民最大公約數，不管要怎麼突顯台灣「好歹中華民國要留在上面」。

馬英九6日呼籲總統蔡英文在國慶大會上闡明憲法，釐清與大陸的關係，是「互不承認主權，互不否認治權」，絕非兩個國家；他並請總統府在大會看板與發給中外貴賓資料中，不要再以Taiwan National Day作為國慶英文名稱。

柯文哲下午出席「Metro Fun跟我一起玩」心中山線形公園周邊景點推廣，接受媒體聯訪時被問及此事。

柯文哲說，他的看法是，現階段中華民國還是台灣人民的最大公約數，所以不管要怎麼去突顯台灣「好歹中華民國要留在上面」。

柯文哲並說，本來國慶日是一個團結全國人心的日子，總是有些動作會有意識形態的操作、造成國家分裂。

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此外，民眾黨新竹市長參選人高虹安論文抄襲爭議持續延燒，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，民眾黨團開記者會私設刑堂、押人取供；高虹安最大的危機，就是她是危機製造者，自掘墳墓。

柯文哲被問及此事時回「你拿出棍棒把她打一打，把人家打到重傷，然後說她怎麼身體那麼差，這不是很奇怪」，為什麼沒有人去譴責施暴者、卻都在問受害者怎麼不夠堅強。（編輯：方沛清）1111007