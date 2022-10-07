泰國槍擊案、印尼足球賽意外 外交部哀悼慰問

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）針對泰國昨天爆發托育中心槍擊案，以及印尼日前爆發足球賽後踩踏重大傷亡案，外交部今天表示，皆已在第一時間向泰國與印尼表達哀悼與慰問之意。

外交部指出，根據相關駐處掌握消息，上述兩件不幸事故中沒有台灣民眾遭受波及或傷亡。外交部與駐處將持續瞭解印、泰兩國後續處理及援救情形，並呼籲在東南亞地區從事商旅活動的民眾提高警覺，注意自身安全。

外交部發布新聞稿指出，泰國東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）於昨天發生幼兒托育中心槍擊事件，據泰國警方統計有37人喪生，其中大多為孩童。

外交部指出，亞太司已在第一時間向泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮（Twekiat Janprajak）致意與慰問。外交部對於這起槍擊事件及其恐怖暴力行徑，造成多名無辜民眾及孩童傷亡，予以嚴正譴責。駐泰國代表莊碩漢已經代表政府向泰方表達誠摯哀悼及慰問。

外交部表示，印尼東爪哇省瑪琅市（Malang）1日一場足球賽事結束後，因發生賽後觀眾衝突及警方鎮壓，造成至少131人死亡。外交部長吳釗燮在獲知此一事件後，立即請亞太司致電駐台北印尼經濟貿易代表處副代表卓馬廷（Zulmartinof）（代表返印尼），代表政府與人民對此一意外事件表達關切和慰問，卓馬廷對台灣的關心表示感謝。

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駐印尼代表陳忠及駐泗水辦事處處長林鼎翔也同步向印尼政府及國會議員等政要表達慰問之意。

外交部指出，民眾在印尼如果遇到急難或緊急事故，請撥打駐印尼代表處急難救助電話：+62-811-984-676；或駐泗水辦事處緊急聯絡電話+62-822-5766-9680；如果在泰國遭遇緊急狀況，則請撥打駐泰國代表處急難救助電話：+66-81-6664006，或加入急難救助LINE帳號:Taiwan119；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得及時的協助。（編輯：蘇志宗）1111007