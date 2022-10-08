瓜地馬拉雙十國慶酒會 逾300友人出席挺台

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（中央社台北8日電）駐瓜地馬拉大使館7日中午在首都皇道旅館（Hotel Camino Real）舉辦民國111年國慶酒會，瓜國政府官員、中美洲議會瓜籍議員、駐瓜使節、國會議員、工商、學、僑界領袖等共300餘人出席。

瓜地馬拉外交部代理部長艾吉拉（Shirley Aguilar）代表政府在酒會中致詞，感謝協助瓜國社經發展，表示台瓜兩國共享民主、自由普世價值，是互惠互利的堅實合作夥伴，瓜國政府將秉持一貫理念持續支持中華民國維繫主權獨立與領土完整。

駐瓜地馬拉大使鄭力城致詞時說明台灣對全球在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫及疫後復甦之貢獻，以數據顯示兩國雙邊貿易大幅成長，駐瓜地馬拉大使館及技術團積極推動雙邊合作，協助瓜國完善公衛體系、強化糧食安全、人才培育、人道援助等層面的具體成果。

鄭力城說，在印太地區權力平衡遭破壞，區域和平受威脅之際，「瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）及政府力抗中國霸權壓力堅持國際正義，在今年聯合國大會及各國際場域全力支持我國，代表我國政府表示感謝」。

中華民國與瓜地馬拉共和國建立大使級外交關係已達62年，雙邊關係良好。（編輯：郭中翰）1111008