外交部：誠摯歡迎日華懇訪台參與國慶典禮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北8日電）外交部今天表示，日本國會跨黨派友台團體日華議員懇談會會長古屋圭司眾議員，率所屬共19名參眾議員組成中華民國國慶日本國祝賀團今天至10日訪台，並參加雙十國慶活動，外交部表示誠摯歡迎。

外交部上午發布新聞稿表示，對於日華議員懇談會睽違3年籌組參眾議員祝賀團訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎；此外，在日本享有盛名的京都橘高校吹奏部也將參加國慶遊行，橘高校吹奏部曾多次應邀赴海外演出，表演生動活潑，享譽國際，此次將展現獨特的演奏方式，為台灣雙十國慶增添光彩。

外交部說明，日華懇訪團在台期間，除向總統蔡英文祝賀、參加台灣國慶大會及遊行外，另將與立法院長游錫堃、台灣日本關係協會會長蘇嘉全晤敘、赴汐止五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統、參訪日僑學校、宜蘭縣等。

外交部提到，古屋當選11屆眾議員，曾任日本國家公安委員長及防災擔當大臣等要職，是日本重量級國會議員，長年致力推動台日合作交流，今年8月訪台期間曾多次以台語重申「台灣有代誌，日本有代誌」，展現高度重視台海及區域安全的立場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，日華懇目前在參眾兩議院共約有260名議員，是日本國會最大跨黨派友台團體，也是台日國會外交最重要窗口。台灣與日本國民情感深厚，雙方在諸多領域始終維持密切交流合作，此次日華懇籌組致賀團訪台參加台灣國慶，以實際行動展現對台灣堅定支持，更加彰顯台日間堅實友誼。

外交部強調，相信日華懇致賀團的來訪，將能進一步深化台日雙方在各領域的友好夥伴關係。（編輯：郭無患）1111008