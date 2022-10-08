媽媽市長施政遭質疑 江啟臣：台中市進步看得見

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）副總統賴清德為民進黨台中市長參選人蔡其昌站台提到，當台中市長不容易，不是只顧「柴米油鹽」就可當市長。對此，國民黨立委江啟臣認為這種講法偏頗，台中市進步看得見。

賴清德昨天為蔡其昌站台，他提到要當台中市長非常不容易，不是單純當「媽媽市長」，不是只管好柴米油鹽就可以當市長。賴清德也指出，媒體調查施政滿意度台中市的成績吊車尾，另項評比包含環保、治安也均敬陪末座。

蔡其昌今天出席蔡其昌、李天生聯合競選總部成立大會，會前接受媒體訪問。他表示，目前台中市的狀況，市長要確保市民不被狼師騷擾，孩子是否受虐，這都是「柴米油鹽」，但盧秀燕也顧不好，為了台中的長遠發展，應該換一個有能力的市長。

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盧秀燕競選總部今天舉辦競選募款小物開箱，競選總幹事、立委江啟臣受訪表示，無論是民調機構或媒體調查，每年都有很多份，如果只拿特定民調、只說不好那面，有偏頗、失真；過去幾年來，台中進步是看得見，平均來看都是往上進步，盧秀燕感謝所有台中市民的共同努力，才有這樣的好成績。

江啟臣提到，賴清德作為國家副元首，偶爾到地方來站台，就這樣講地方不好，顯然是有失副總統的高度，不能因為是來站台助選，就批評台中不好。先前賴清德才誇獎台中的防疫做得很好，顯然是因為選舉才有批評。（編輯：屈享平）1111008