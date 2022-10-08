柯文哲參與漆彈活動 透露選舉策略逐步消耗戰

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（中央社記者賴于榛台北8日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天參與漆彈活動，他會後受訪從中分析選戰策略表示，面對不熟悉的戰場，要先觀察、搞清楚狀況；民眾黨和民進黨資源差太多，他想出的策略就是逐步消耗戰。

台北市長柯文哲今天以黨主席身分出席民眾黨「爆破財政黑幕-民眾黨理財教育親子日」，偕同黨籍立委邱臣遠、張其祿，以及桃園市長參選人賴香伶、宜蘭縣長參選人陳琬惠等人參與漆彈活動；現場也高喊「堅持財政紀律、留下美好未來；遵守財政紀律、國家永續發展」的口號。

活動開始前，柯文哲笑著推辭，隨後在活動正式開始時，無論眾人怎麼要他參與，他仍是躲在掩護板的後方直到結束，現場笑聲連連。

柯文哲會後接受媒體聯訪時表示，面對不熟悉的戰場，要先觀察、搞清楚狀況，熟悉敵人打法，像他就發現要先等身邊的人子彈耗盡，再換他一一擊斃對方。

媒體詢問，外傳綠營設定的選戰主要攻擊對象之一就是柯文哲，是否奏效。柯文哲先反問，這不是一直都這樣；接著表示面對這場選戰，他想了很久才想出戰略，就是逐步消耗戰。

他說，民眾黨與民進黨的選戰資源差太多，因此要謹守游擊戰戰略「敵進我退、敵駐我擾、敵疲我打、敵退我追」，維持戰場張力並讓敵軍優勢消失。

柯文哲表示，他的政治目標就是建立正常國家，而建構正常國家的5個要素則包含政府可信、遵守法律、公務員服務民眾、司法公平，以及監獄關有罪者。

他表示，如果台灣是個正常國家，牽涉司法是很丟臉的事情，像是宜蘭縣長林姿妙被起訴後就應該不能持續參選，但目前除了繼續選，甚至民調還領先，這代表台灣司法破產，也是一種國家危機。

柯文哲也提及，台北市資本門預算執行率從他2015年上任時的62%，提升至去年的82%，他敢說，全台應該沒有超過70%的縣市。（編輯：趙蔚蘭）1111008