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賴清德擔任一日晚餐志工 籲關注都原兒少發展

2022/10/9 11:59
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（中央社記者葉素萍台北9日電）副總統賴清德今天透過臉書分享影片指出，前陣子他到「至善汐止Wawa森林兒少社區聚點」擔任一日晚餐志工，與都市原住民孩子們一起度過課後的共學日常，他希望邀請大家用行動相挺，給都市原住民孩子更好的成長環境。

賴副總統說，台灣有許多的都市原住民家庭，難以同時負擔經濟壓力與照顧責任，因此，長期投入偏鄉原住民兒少發展服務的至善基金會，來到汐止紮根、展開都原兒少發展工作，打造一個休憩共學的社區生活空間，串起友善孩子成長的在地網絡。

他說，在互動交流的過程中，孩子們興奮地與他分享校園生活，從他們天真的童言童語和笑容中知道，在Wawa森林裡，他們不僅獲得了輔導陪伴，還有無盡的愛與支持。

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副總統說，感謝長期投入都原兒少發展的團體，以及社會各界的支持與付出，藉由這個機會，他要邀請大家，共同關注都市原住民議題，用行動相，給都原孩子更好的成長環境。

另外，賴副總統提到，政府也會持續完備相關政策，今年7月，政府已經核定了強化社會安全網第二期計畫，預計在5年內投入407億元。政府會持續投入更多資源和人力，和民間攜手打造更完善的社會安全網，讓孩子能夠快樂地長大，讓台灣社會更加美好。（編輯：林淑媛）1111009

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