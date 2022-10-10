台灣愛心米送土耳其敘利亞邊界 供千餘家庭溫飽

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡9日專電）政府之前援贈40噸米糧給土敘邊界逾千戶家庭。合作發放的單位表示，已接到許多電話詢問援米，可見糧食需求很急。土耳其經濟情勢不佳，通貨膨漲嚴重，米價飆高下，凸顯台灣愛心米價值。

駐土耳其代表處今天對中央社表示，駐土耳其代表黃志揚之前赴土耳其敘利亞邊界尚勒烏爾法（Sanliurfa）出席台灣40噸糧米捐贈儀式，尚勒烏爾法市長貝陽谷（Zeynel Abidin Beyazgül）、國際組織國際關懷協會（Care International）土耳其總代表伊布拉欣（Sherine Ibrahim）等人與會。逾50名敘利亞難民及土耳其弱勢族群受贈戶代表出席，感謝台灣人民愛心。

黃志揚致詞時表示，台灣政府決定再度援贈40噸糧米，並首度與國際關懷協會及尚勒烏爾法市政府等機關合作，共同協助將來自台灣的愛心米發送給南部阿達那（Adana）及尚勒烏爾法需要的1333個受贈家戶。

黃志揚說，土耳其於2011年敘利亞戰爭後陸續接收近400萬名敘利亞及阿富汗等國難民，台灣高度肯定土國政府及人民投入大量資源及心力協助及關懷難民。

他說，難民問題不是土耳其一國的責任，台灣也想盡一份心力協助紓緩這個難民問題所造成的人道需求。台灣在土耳其人道援助的重點項目包括婦女、孩童和教育領域等。台灣不只關心逃至土國的難民，也關切當地內部弱勢族群，並透過辦理婦女職訓班協助阿富汗、敘利亞難民及土耳其弱勢婦女學習一技之長，提升婦女賦權，改善生計。

貝陽谷致詞表示，敘利亞難民選擇移民土耳其的目的是不希望孩子落入恐怖分子手中，如黃志揚所述，這不僅是土國面對的問題，而是全球人道危機問題。作為敘利亞鄰居，土國將盡力敞開雙手協助難民，並協助分離的家庭得以安全回到敘利亞團聚，

他說，土耳其相信這個人道問題會有結束的一天。儘管台灣離土國有8000公里之遠，仍誠摯感謝台灣人的幫助，將確保資源分配到需要的人民手中。

伊布拉欣也向黃志揚表示，國際關懷協會在當地的辦公室7日中午舉辦贈米儀式後，幾個小時內就接到40通電話詢問援米，可見缺糧需求很急。（編輯：郭中翰）1111010