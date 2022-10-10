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跨高屏溪為議員站台 柯志恩讚黃明賢潛力無窮

2022/10/10 14:12（10/10 14:31 更新）
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爭取連任的國民黨屏東縣議員黃明賢（右）10日成立競選總部，國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）與屏東縣長參選人蘇清泉（左）到場力挺。中央社記者李卉婷攝 111年10月10日
爭取連任的國民黨屏東縣議員黃明賢（右）10日成立競選總部，國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）與屏東縣長參選人蘇清泉（左）到場力挺。中央社記者李卉婷攝 111年10月10日
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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）爭取連任的國民黨屏東縣議員黃明賢今天競選總部成立，國民黨高雄市長參選人柯志恩與屏東縣長參選人蘇清泉到場力挺；再度跨高屏溪站台，柯志恩大讚黃明賢潛力無窮。

柯志恩上週六到屏東為屏東市長參選人周佳琪站台，今天再度跨高屏溪為屏東縣議員黃明賢加油，柯志恩接受媒體聯訪表示，雖然高雄選戰打得辛苦，但黃明賢與周佳琪都是藍營在屏東重要指標，一定要到場力挺。

柯志恩說，黃明賢認真，在議會質詢率百分百，對幼兒教育、長輩福利、交通系統、觀光發展都相當關心，年輕有為是國民黨內潛力無窮的星星。

蘇清泉則表示，「高屏連線，商機無限」，國民黨沒執政，沒有行政資源，要在有限資源做最大整合，發揮最大效益。

黃明賢說，4年來服務案件1500件以上，達成率8成，網路經營臉書（Facebook）作為公共平台與民眾互動，也是議題設定的場域，同時也參與全台、地方議題，包含文化、教育、親子、交通、旅遊觀光等，切實反映民眾心聲，解決民眾需求。（編輯：陳仁華）1111010

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