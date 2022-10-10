馬英九、王金平助選柯志恩 陳其邁趕場當母雞

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前總統馬英九（前排中）10日到高雄市澄清湖陪同國民黨高雄市長參選人柯志恩（前排左3）與一眾國民黨高雄市議員參選人等參加國慶健行活動，手持國旗沿途高唱歌曲。中央社記者曾以寧攝 111年10月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）前總統馬英九、前立法院長王金平今天陪同國民黨高雄市長參選人柯志恩到澄清湖參加國慶健行，助陣選情。高雄市長陳其邁也在主持升旗後，化身母雞為民進黨議員參選人站台。

馬英九、王金平今天陪同柯志恩與一眾國民黨高雄市議員參選人一同參加國慶健行，一路從澄清湖大門口走到中興塔，沿路持國旗高唱「梅花」、「中華民國頌」等歌曲，也有支持者高喊「柯志恩當選、國民黨勝利」等口號。

馬英九在健行後致詞表示，柯志恩來選高雄市長「膽子很大」，今天相當驚訝她在地方已經有這麼高的支持度；柯志恩學什麼像什麼，都能快速上手，做老師可以獲得優良教師、主持節目「繞著地球跑」也得到金鐘獎肯定，且為人正派清廉，來參選高雄市長非常合適，盼她順利當選，成為面對問題、解決問題的市長。

馬英九說，相信大家非常好奇自己跟王金平怎麼破冰的？對此王金平說，兩人從來沒結過冰，互動一直非常正常，「沒有結冰、何來破冰？」今天是國慶日，大家一起慶祝國家生日，國民黨也為選戰一起同心奮鬥，盼柯志恩當選，讓高雄變成更國際化的都市。

柯志恩說，國慶日大家趁秋高氣爽一起遊澄清湖，自己可以保證兩人關係非常好，沿路走來有說有笑、沒有嫌隙，當初邀請時也是馬上就獲得兩人首肯。柯志恩說，今天看到大家團結在國旗下，相當激動，面對年底選戰國民黨一定要團結，力拚議會過半，自己也會靠教育翻轉未來數十年高雄子弟生活。

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馬英九今天南下高雄，午後助選行程不斷，健走結束後立刻趕往左營自由黃昏市場，陪同市議員李雅芬拜票，傍晚又到鳳山自強夜市商圈與市議員李雅靜一起拜票，助攻兩人競選連任。

國慶連假期間，各議員參選人競選總部陸續成立，陳其邁今天在市府主持國慶升旗活動後，立刻化身「母雞」，趕往新興區為湯詠瑜站台，再到岡山區參加黃秋媖競選總部成立，盼讓民進黨議會拚過半，再拚4年。（編輯：郭諭儒）1111010

前總統馬英九（前左）10日南下高雄，助選行程不斷，下午到左營區自由黃昏市場陪同力拚連任的市議員李雅芬（前左3）拜票。（李雅芬團隊提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月10日