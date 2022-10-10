牽許采蓁、柯志恩手喊當選 韓國瑜：創造二次奇蹟

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）前高雄市長韓國瑜今天晚上為國民黨高雄市議員參選人許采蓁站台，韓國瑜說，希望大家讓許采蓁進入議會、國民黨高雄市長參選人柯志恩高票當選，創造二次奇蹟，衝動全台、震撼世界。

許采蓁是已故前高雄市議長許崑源女兒，今天成立競選總部，韓國瑜及國民黨高雄市長參選人柯志恩、前高雄市副市長李四川、中廣董事長趙少康等人出席。這也是韓國瑜遭罷免市長後，在高雄的首次公開行程，以及首次與柯志恩公開同框。

韓國瑜晚上一現身舞台，立刻讓現場群眾躁動、歡呼，韓國瑜為許采蓁授戰旗，並舉起許采蓁和柯志恩的手，高喊「當選！」韓國瑜致詞時，先向高雄市民說「好久不見」，表示自己人雖沒有常在高雄，但心裡時常懷念過去點滴。

韓國瑜說，很多人說風涼話，什麼人走茶涼、船過水無痕，但他不信，認為世間有情才溫暖、有愛才偉大，希望大家能將對許崑源的尊敬全部投射在他女兒身上，讓許采蓁繼承父親遺志為鄉親打拚。

韓國瑜說，感謝高雄市民給他1年多時間服務，路平燈亮水溝通不是政績，是基本功，岡山淹水，李四川去找原因，發現是水管沒接起來，接起來就好了，過去就這樣白白淹水30年；高雄年輕人4人有3人離鄉，因為不易賺到錢。

韓國瑜說，一個有睿智、有眼光的市長，會帶領城市培養人才、發展經濟、抓好治安、重視建設，讓城市興旺，產品出去賣光，觀光客、投資者不斷進來。

他並以連續劇為例指出，一齣連續劇，男女主角互相喜歡、結婚，太平淡沒人要看，但另一齣的男女主角卻結婚受阻，反而吸引眼球，就像現任市長陳其邁連任，第二天就沒人要討論了，但若柯志恩贏了，高雄就會轟動，成為矚目焦點。

他也對柯志恩說，「我要跟柯志恩反映，她跟我切割愛情摩天輪，妳太小看愛情摩天輪了」，全台愛情之河在高雄，愛情摩天輪是為了發展愛情產業鏈，吸引大家來高雄結婚，帶動婚紗、糕餅等業。

韓國瑜說，希望大家讓許采蓁進入議會、柯志恩高票當選，創造高雄二次奇蹟，衝動全台、震撼全世界華人。

許采蓁哽咽說，看到這麼多人來，讓她感受到滿滿溫暖。大家問她為何如此勇敢，「因為我是許崑源的女兒，身上流著他的血」，站出來希望延續父親精神，讓高雄有更好未來，希望大家幫忙介紹自己和柯志恩，讓高雄翻轉、藍天再現。（編輯：陳仁華）1111010