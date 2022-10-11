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外交部政次蔡明彥 結束隔離正式上任

2022/10/11 10:22
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（中央社記者黃雅詩台北11日電）外交部政務次長蔡明彥今天結束隔離正式上任。他昨天接受外媒Sky News訪問時表示，中國對台的行動愈來愈粗暴、挑釁，顯示中國正試圖單方面改變台海和平穩定的現狀。

Sky News昨天播出蔡明彥訪問，他表示，中國對台行動愈來愈挑釁，除派遣軍機侵擾台灣海空域，8月初並在台海周遭舉行大規模軍演，顯示中國試圖單方面改變台海和平穩定現狀。

蔡明彥表示，中國國家主席習近平為展現其強勢領導，將不斷以升高的軍事威脅，測試全球民主社群的底線，中國把台灣海峽當成操練場（playground），台灣是對抗威權擴張的前沿，但中國野心不只對台灣造成威脅，也威脅全球社會。

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蔡明彥學經歷豐富，具英國倫敦大學戰爭研究博士、淡江大學法學碩士及東吳大學政治學學士，曾擔任國立中興大學全球和平與戰略研究中心主任、中興大學國際政治研究所所長，及美國國務院傅爾布萊特訪問學者。

蔡明彥接任外交部政次前擔任駐歐盟兼駐比利時代表，他曾任國家安全會議副秘書長、行政院大陸委員會諮詢委員、財團法人海峽交流基金會顧問等職務。（編輯：謝佳珍）1111011

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