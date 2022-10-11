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紐約華埠歡慶雙十 睽違3年首度封街遊行

2022/10/11 11:26（10/11 11:36 更新）
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紐約曼哈頓華埠10日歡慶中華民國111年國慶，舉辦3年來首次封街遊行，僑界領袖擔任遊行總指揮。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月11日
紐約曼哈頓華埠10日歡慶中華民國111年國慶，舉辦3年來首次封街遊行，僑界領袖擔任遊行總指揮。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月11日
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（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）紐約僑界今天歡慶中華民國111年國慶，除升旗、向國父銅像獻花、舉辦慶祝大會外，還有3年來首次封街遊行，為COVID-19大流行以來首見，華埠旗海飄揚、喜氣洋洋。

過去兩年，曼哈頓華埠雙十國慶活動受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，縮小舉辦。今年恢復正常，僑胞踴躍參加，原本就是觀光景點的唐人街人聲鼎沸，而且一如往年雙十節天公作美，活動順利進行。

慶祝活動下午在紐約中華公所外展開，公所主席曾偉康、駐紐約辦事處長李光章及僑界領袖等上百人參加升旗典禮，觀賞美華夢幻儀隊表演，隨後步行至鄰近的哥倫布公園，向永久豎立在中山廣場的國父孫中山銅像獻花。

曾偉康在中華公所禮堂舉行的慶祝大會說，紐約華埠社區慶祝雙十國慶已超過一世紀，紀念當年為起義革命推翻滿清、為人民自由建立中華民國做出貢獻的人，「111年前，我們協助推翻帝制、建立中華民國的革命；我們相信中國會遵循孫中山先生的主義，有朝一日給予人民自由與民主」。

李光章說，近期台海緊張升高，台灣面對中國軍事威脅與挑釁，將堅定捍衛國家主權及民主自由的生活方式，這是台灣人民、海內外全體同胞及朝野政黨的最大共識。

李光章呼應總統蔡英文國慶演說表示：「兵戎相見絕對不是兩岸的選項。我們期待兩岸能在邊境解封後逐步恢復健康有序的交流，進而緩和台海緊張情勢。我們也願意和北京當局尋找雙方可以接受的維持台海和平的方法，這是兩岸共同的責任，也是國際社會共同的期盼。」

多位地方政要出席慶祝大會。曼哈頓區長李文（Mark Levine）用標準中文說「中華民國萬歲」，博得滿堂彩；紐約州參議員卡瓦納（Brian Kavanagh）及市議員馬泰（Christopher Marte）祝賀中華民國國運昌隆、台美關係更加緊密，並致贈賀狀。

紐約中華公所1883年成立，是華埠歷史最悠久的社區組織之一。為迎接雙十國慶，公所外照例懸掛中華民國與美國國旗，以及「中華民國萬歲」、「民主自由人權法治」、「平等博愛正義和平」大型布條。

公所人員向往來民眾發放小型國旗，華埠街道青天白日滿地紅旗海飄揚，各界一同歡慶這個特別的日子。

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在警方開道、舞獅與鼓陣帶領下，睽違3年的雙十國慶封街遊行接近傍晚展開，隊伍綿延近一公里。遊行一路鑼鼓喧天，大批民眾駐足圍觀，用手機捕捉畫面；部分僑胞穿著傳統服飾隨歌起舞，或高喊「台灣加油」、「中華民國萬歲」等口號，遊行約一小時結束。

首次體驗華埠雙十國慶遊行的李光章說，看到街上到處都是青天白日滿地紅的國旗，許多僑胞用實際行動表達對中華民國生日的祝福，心中感到無限溫暖，一連串活動代表紐約廣大僑胞對自由祖國的熱愛和支持。（編輯：周永捷）1111011

紐約曼哈頓華埠10日歡慶中華民國111年國慶，由僑胞組成的美華夢幻儀隊在眾人圍觀下演出。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月11日
紐約曼哈頓華埠10日歡慶中華民國111年國慶，由僑胞組成的美華夢幻儀隊在眾人圍觀下演出。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月11日
紐約曼哈頓華埠10日歡慶中華民國111年國慶，上百人參加在中華公所外舉行的升旗典禮。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月11日
紐約曼哈頓華埠10日歡慶中華民國111年國慶，上百人參加在中華公所外舉行的升旗典禮。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月11日
紐約曼哈頓華埠10日歡慶中華民國111年國慶，溫志明醒獅團的舞獅表演熱鬧滾滾，吸引大批民眾圍觀。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月11日
紐約曼哈頓華埠10日歡慶中華民國111年國慶，溫志明醒獅團的舞獅表演熱鬧滾滾，吸引大批民眾圍觀。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月11日
紐約曼哈頓華埠10日歡慶中華民國111年國慶，僑界代表及地方政要在哥倫布公園中山廣場的國父孫中山銅像前合影。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月11日
紐約曼哈頓華埠10日歡慶中華民國111年國慶，僑界代表及地方政要在哥倫布公園中山廣場的國父孫中山銅像前合影。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月11日
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