紐約華埠歡慶雙十 睽違3年首度封街遊行

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（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）紐約僑界今天歡慶中華民國111年國慶，除升旗、向國父銅像獻花、舉辦慶祝大會外，還有3年來首次封街遊行，為COVID-19大流行以來首見，華埠旗海飄揚、喜氣洋洋。

過去兩年，曼哈頓華埠雙十國慶活動受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，縮小舉辦。今年恢復正常，僑胞踴躍參加，原本就是觀光景點的唐人街人聲鼎沸，而且一如往年雙十節天公作美，活動順利進行。

慶祝活動下午在紐約中華公所外展開，公所主席曾偉康、駐紐約辦事處長李光章及僑界領袖等上百人參加升旗典禮，觀賞美華夢幻儀隊表演，隨後步行至鄰近的哥倫布公園，向永久豎立在中山廣場的國父孫中山銅像獻花。

曾偉康在中華公所禮堂舉行的慶祝大會說，紐約華埠社區慶祝雙十國慶已超過一世紀，紀念當年為起義革命推翻滿清、為人民自由建立中華民國做出貢獻的人，「111年前，我們協助推翻帝制、建立中華民國的革命；我們相信中國會遵循孫中山先生的主義，有朝一日給予人民自由與民主」。

李光章說，近期台海緊張升高，台灣面對中國軍事威脅與挑釁，將堅定捍衛國家主權及民主自由的生活方式，這是台灣人民、海內外全體同胞及朝野政黨的最大共識。

李光章呼應總統蔡英文國慶演說表示：「兵戎相見絕對不是兩岸的選項。我們期待兩岸能在邊境解封後逐步恢復健康有序的交流，進而緩和台海緊張情勢。我們也願意和北京當局尋找雙方可以接受的維持台海和平的方法，這是兩岸共同的責任，也是國際社會共同的期盼。」

多位地方政要出席慶祝大會。曼哈頓區長李文（Mark Levine）用標準中文說「中華民國萬歲」，博得滿堂彩；紐約州參議員卡瓦納（Brian Kavanagh）及市議員馬泰（Christopher Marte）祝賀中華民國國運昌隆、台美關係更加緊密，並致贈賀狀。

紐約中華公所1883年成立，是華埠歷史最悠久的社區組織之一。為迎接雙十國慶，公所外照例懸掛中華民國與美國國旗，以及「中華民國萬歲」、「民主自由人權法治」、「平等博愛正義和平」大型布條。

公所人員向往來民眾發放小型國旗，華埠街道青天白日滿地紅旗海飄揚，各界一同歡慶這個特別的日子。

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在警方開道、舞獅與鼓陣帶領下，睽違3年的雙十國慶封街遊行接近傍晚展開，隊伍綿延近一公里。遊行一路鑼鼓喧天，大批民眾駐足圍觀，用手機捕捉畫面；部分僑胞穿著傳統服飾隨歌起舞，或高喊「台灣加油」、「中華民國萬歲」等口號，遊行約一小時結束。

首次體驗華埠雙十國慶遊行的李光章說，看到街上到處都是青天白日滿地紅的國旗，許多僑胞用實際行動表達對中華民國生日的祝福，心中感到無限溫暖，一連串活動代表紐約廣大僑胞對自由祖國的熱愛和支持。（編輯：周永捷）1111011

紐約曼哈頓華埠10日歡慶中華民國111年國慶，由僑胞組成的美華夢幻儀隊在眾人圍觀下演出。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月11日

紐約曼哈頓華埠10日歡慶中華民國111年國慶，上百人參加在中華公所外舉行的升旗典禮。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月11日

紐約曼哈頓華埠10日歡慶中華民國111年國慶，溫志明醒獅團的舞獅表演熱鬧滾滾，吸引大批民眾圍觀。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月11日