韓國瑜高雄站台 張善政：會在適當時間安排合體
2022/10/11 12:15
（中央社記者吳睿騏桃園11日電）前高雄市長韓國瑜昨晚為國民黨高雄市議員參選人許采蓁站台，國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，很高興韓國瑜人氣不減，團隊會在最適當的時間安排韓國瑜合體站台。
張善政上午出席楊梅區婦女後援會成立大會，他會後接受媒體聯訪，對於記者詢問，如何看待昨天總統蔡英文在國慶演說表示，這是中華民國111年的國慶，也是中華民國立足台灣以來的第73個國慶日。張善政表示，台灣回到中華民國懷抱已經77年了，不是73年，「蔡總統，請問你那4年到哪裡去了？」
記者又問，根據公督盟最新統計顯示，立法院開議兩週，帶職參選的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，尚未參加任何所屬委員會至今召開的4場會議。張善政說，這再次凸顯鄭運鵬雖有立委的名義，卻完全沒有在替桃園地方做事。
對此，鄭運鵬表示，這個會期剛開始，他有8天的確診，這些都加計在裡面，的確因為市長選舉的關係，在立院的質詢會有時間不足請大家理解見諒。國民黨也有縣市長參選人，他覺得行程上可以互相配合，他關心立法院的事務，且長期是黨團幹部，在立法院的工作請大家放心。（編輯：張銘坤）1111011
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