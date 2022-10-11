綠質疑為選舉急變更公司負責人 謝國樑競辦：抹黑

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民進黨立法院黨團書記長郭國文（中）等人11日舉行記者會，質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑在金星案中涉洗錢，更指他在不到一年時間，從原本是8家公司的負責人，變成只剩3家，難道是因為選舉才急於更換負責人。圖左為民進黨基隆市長參選人蔡適應。中央社記者謝佳璋攝 111年10月11日

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（中央社記者王揚宇、王朝鈺台北11日電）民進黨立法院黨團今天質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑在金星案中涉洗錢，更指他在不到一年時間，從原本是8家公司的負責人，變成只剩3家，難道是因為選舉才急於更換負責人。

謝國樑競選辦公室發言人余治明表示，蔡適應持續以這種抹黑造謠的選舉手段是很難爭取到基隆市民支持，希望未來當謝國樑提出金星公司完整匯款紀錄時，民進黨能針對先前的烏龍指控道歉。

民進黨立法院黨團日前召開記者會指出，根據起訴書內容，謝國樑的金星國際公司，資本額只有新台幣700萬元，卻能借320萬美元給涉嫌掏空的德信證券前董事長林冠百，是否涉及洗錢等，呼籲謝國樑說明。

民進黨立法院黨團書記長郭國文、副書記長林楚茵及基隆市長參選人、立委蔡適應今天召開揭開「謝家金權帝國的神秘面紗，謝國樑你還有多少錢藏在海外？」記者會。

記者會開始，郭國文播放謝國樑稱「沒錢的人才要去洗錢」的影片；郭國文說，這不只是有錢人的任性與傲慢，難道謝國樑的意思，是指沒錢的人才會進行經濟犯罪，而謝國樑的心態充滿著財富歧視。

郭國文指出，謝國樑曾在政論節目中說過，林冠百的這筆錢是犯罪所得，那就應循法律途徑處理，沒想到謝國樑卻納為己有，而根據洗錢防制法規定，這已涉及洗錢。

林楚茵說，這次選舉充滿著許多歧視，包括學歷、性別等，謝國樑則是充滿財富歧視，也在告訴大家他很棒；試問，基隆有多少市民的財富等級，可以跟謝國樑匹配，謝國樑講這樣的話，基隆市民難道不會憤怒。

林楚茵指出，從公開資訊中可以看到，謝國樑在今年9月，名下有3間公司，但把時間軸拉回到去年11月，謝國樑名下有8間公司，也是負責人，現在卻因為要選舉，把公司負責人轉換到母親或其他家族成員旗下，這是要逃避被市民檢驗嗎。

林楚茵說，謝國樑是不是為了選市長，把這些轉到家人名下，這樣就不用申報，也不用跟民眾交待，而且哪有一個縣市長、行政官員像謝國樑一樣，在塞席爾、開曼等有這麼多境外公司，呼籲謝國樑清楚說明。

蔡適應表示，基隆市民應該要拒絕投給謝國樑的金權帝國，應該要支持他讓基隆繼續升級；此外，謝國樑稱自己最會招商賺錢，但招商內容是什麼，是找他的家族企業來背書嗎、是不是賺進他家的錢。

蔡適應指出，如果當選基隆市長，保證所有的招商、規劃，都將以公共利益為先，自己與家人絕對不會從中獲利，這是他跟謝國樑最不一樣的地方。

蔡適應說，這場選舉投的不是政黨之爭，而是基隆市的未來；是要選擇讓基隆發展升級，還是要讓家族政治捲土重來，基隆市民可以好好選擇。（編輯：黃國倫）1111011