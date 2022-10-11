謝國樑指民進黨抹黑 預告開記者會說清楚金星案

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國民黨基隆市長參選人謝國樑（左）11日在網路直播節目預告，近期會舉行記者會，將被民進黨抹黑潑髒水的金星國際公司借貸事件說明清楚，絕不會姑息民進黨惡質的選舉手段，也呼籲市民要對他有信心。（謝國樑提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月11日

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）國民黨基隆市長參選人謝國樑今天在網路直播節目預告，近期會舉行記者會，將被民進黨抹黑潑髒水的金星國際公司借貸事件說明清楚，絕不會姑息民進黨惡質的選舉手段。

謝國樑表示，即便民進黨最近從地方到中央一連串的造謠抹黑攻勢，但自己的選情從9月開始就微幅穩定領先，非常有信心能贏得年底基隆市長選舉，也呼籲市民要對他有信心。

謝國樑說，對手可能因為民調落後，所以「奧步」接連不斷，試圖用烏賊戰術混淆視聽，近期就會舉行記者會，把這段期間被民進黨抹黑潑髒水的「金星」事件說明清楚，絕不會姑息民進黨惡質的選舉手段。

謝國樑表示，改善基隆交通是市民最關切的事，還記得基隆市長林右昌競選連任的最大政見就是總統蔡英文宣布今年南港到基隆輕軌通車，如今早已確定跳票，希望民進黨的政治人物不要把基隆市民當傻子耍，也請民進黨不要小看民眾的智慧。

謝國樑最後也提到，由於基隆近年身心障礙人口比例成長，因次這次競選提出政見「引進產業、創造就業、照顧弱勢」，就是希望把基隆打造成為「亞洲最有愛的城市」，未來會與市民一起改變基隆，讓基隆變得更好。（編輯：李錫璋）1111011