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確診11/26無法投票 薛瑞元：實務困難無政治考量

2022/10/12 13:14
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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）九合一選舉11月26日登場，國民黨立委洪孟楷質疑，韓國透過分流方式讓確診者投票，台灣卻不行。衛福部長薛瑞元今天說，涉及跨縣市、投票前一天確診等實務上有執行困難，無關政治考量。

衛生福利部長薛瑞元今天赴立法院社會福利及衛生環境委員會，針對後疫情時代下的醫療科技發展等議題進行專題報告，並備質詢。

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洪孟楷質詢時提及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者投票問題。他指出，韓國今年3月總統大選，以分流、分時段的方式讓確診者出門投票，當時中央選舉委員會也表示會跟中央流行疫情指揮中心、內政部討論，且投票是憲法賦予權利應保障。

薛瑞元表示，經討論，發現實務上有執行困難，例如確診者的居隔和投票地點可能不同，涉及交通問題，另外就是也有可能投票前一天才確診，名單無法確實掌握，目前中選會決定確診者無法投票，無關政治考量。（編輯：陳政偉）1111012

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