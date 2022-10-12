蔡壁如：柯文哲打造台北成創新創業城市 效果將外溢

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台灣民眾黨立委蔡壁如（中）12日偕同該黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（左）、宜蘭市長參選人李家豪（右）於立法院共同召開「青創孵化．地方創生」記者會，提出青年創業與地方創生結合的政策與政見。中央社記者范正祥攝 111年10月12日

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（中央社記者范正祥台北12日電）台北市長柯文哲任期將至，台灣民眾黨立委蔡壁如今天指出，台北市在柯文哲主政近8年之下，已打造成為亞洲最適創新創業城市。她說，這些成績和經驗，將透過各地參選人，外溢擴及到各地方城市。

蔡壁如偕同民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、宜蘭市長參選人李家豪於立法院共同召開「青創孵化．地方創生」記者會，提出青年創業與地方創生結合的政策與政見。

記者會上，蔡壁如提及，台北市在柯文哲主政近8年之下，已打造成為亞洲最適創新創業城市；有很多北漂青年來到台北市，地方政府給年輕人營造的環境，就是敢在這裡尋夢、創業，台北市現有15處產業創生基地及8處將營運的多樣基地。

蔡壁如表示，這些成績和經驗，將透過各地參選人，外溢擴及到各地方城市，讓青年返鄉或移居，推動地方創生。

陳琬惠說，台北市有很多產業創新基地，未來如果在宜蘭縣執政，也會重視青年。

她說，希望青年不要一直北漂，能夠回到宜蘭，包括來宜蘭從事創新創業。

陳琬惠指出，一些宜蘭青年人北漂到其他縣市工作，很大原因是產業發展項目停滯不前，所以她的政見重點是擦亮宜蘭都會品牌，打造青年新生活創新創業基地。

她主張，創造宜蘭都會品牌，打造整合平台讓青年創新安心洄游，建構永續產業發展基地，打造水上運動特區，擴大新創產業進駐宜蘭提升產業多元性，打造創新生活感經濟。

另外，談及宜蘭市改變的可能性，李家豪主張，沉浸式體驗結合地方創生，盼為宜蘭市觀光提供深度主題旅遊體驗，並建立可以供其他鄉鎮複製的商業模式。

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他也主張，創業移居，凡新設籍於宜蘭市各項產業，公司行號，將專人協助辦理設立，媒合會計顧問、辦公場所及人才居住等服務。

此外，李家豪指出，孵化巨蛋會展中心，宜蘭市需要一個會展中心，希望能夠在未來高鐵特區籌劃多功能會展中心，提供東部產業經貿會展及交流的機會，為商業、觀光業、醫學中心、科學園區以及居民休閒娛樂等，提供完整配套。（編輯：蘇志宗）1111012