中共20大將舉行 陳明通：七上八下規則不會改

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（中央社記者游凱翔台北12日電）中共20大將舉行，國家安全局長陳明通今天表示，中國國家主席習近平的第3屆任期是爭議任期，為尋求合法性，七上八下規則不會改變，以此角度觀察，七個政治局常委，包括汪洋、胡春華等人可能入常。

國防部、國家安全局上午各自以「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」、「台海最新情勢分析」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，國防部長邱國正、國安局長陳明通列席。

中共20大將舉行，國民黨立委江啟臣關切中共領導團隊是否換血。陳明通表示，習近平第3屆任期是爭議任期，為尋求其合法性，「七上八下」（67歲可留任，68歲應退休）規則不會改，以此角度觀察，七個政治局常委，包括汪洋、胡春華、王滬寧、趙樂際、丁薛祥等人可能入常。

江啟臣詢問，20大後至美國期中選舉結束，美國總統拜登、中國國家主席習近平將有機會進行第一次高峰會，屆時美中關係是否可能稍微和緩。

陳明通認為，20大後還要召開兩會，這段時間中共希望能夠維穩，習近平可能不僅想見拜登，也會想與德國總統、法國總統聯繫，藉此爭取世界主要領袖認可他的第三任期，增加其合法性。

國民黨立委李德維關切，中共召開20大後，兩岸局勢發展是好或壞、更艱難或將和緩。陳明通回應，中共想統一台灣是自1949年以來黨與國家的三大歷史任務之一，未來將加大力道；習近平也曾說，台灣問題不能一代拖過一代，習有這樣的意志，就要看用什麼方法或手段，但中共只要不放棄武力對台，戰爭威脅一定存在。

國民黨立委馬文君也詢問，陳明通曾公開表示，總統蔡英文任內絕不會打仗，現在是否還堅持這個說法。陳明通回應，在國際專家眼中，中共要打登陸戰沒那麼快，可能要到2027年才具備這個能力，但台灣仍要料敵從寬。（編輯：張均懋）1111012