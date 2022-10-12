更多編輯台推薦新聞：
機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響
科技

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
習近平
新聞專題
習近平
首頁 / 政治

中共20大將舉行 陳明通：七上八下規則不會改

2022/10/12 15:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北12日電）中共20大將舉行，國家安全局長陳明通今天表示，中國國家主席習近平的第3屆任期是爭議任期，為尋求合法性，七上八下規則不會改變，以此角度觀察，七個政治局常委，包括汪洋、胡春華等人可能入常。

國防部、國家安全局上午各自以「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」、「台海最新情勢分析」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，國防部長邱國正、國安局長陳明通列席。

中共20大將舉行，國民黨立委江啟臣關切中共領導團隊是否換血。陳明通表示，習近平第3屆任期是爭議任期，為尋求其合法性，「七上八下」（67歲可留任，68歲應退休）規則不會改，以此角度觀察，七個政治局常委，包括汪洋、胡春華、王滬寧、趙樂際、丁薛祥等人可能入常。

江啟臣詢問，20大後至美國期中選舉結束，美國總統拜登、中國國家主席習近平將有機會進行第一次高峰會，屆時美中關係是否可能稍微和緩。

陳明通認為，20大後還要召開兩會，這段時間中共希望能夠維穩，習近平可能不僅想見拜登，也會想與德國總統、法國總統聯繫，藉此爭取世界主要領袖認可他的第三任期，增加其合法性。

國民黨立委李德維關切，中共召開20大後，兩岸局勢發展是好或壞、更艱難或將和緩。陳明通回應，中共想統一台灣是自1949年以來黨與國家的三大歷史任務之一，未來將加大力道；習近平也曾說，台灣問題不能一代拖過一代，習有這樣的意志，就要看用什麼方法或手段，但中共只要不放棄武力對台，戰爭威脅一定存在。

國民黨立委馬文君也詢問，陳明通曾公開表示，總統蔡英文任內絕不會打仗，現在是否還堅持這個說法。陳明通回應，在國際專家眼中，中共要打登陸戰沒那麼快，可能要到2027年才具備這個能力，但台灣仍要料敵從寬。（編輯：張均懋）1111012

陳明通
承包商用中國布料製防彈背心 邱國正：已依法偵辦 陳明通行程遭曝「泰海關用華為」 蘇貞昌：引以為戒
習近平
鄧聿文：習近平11路樹敵卻無人奈何 政治史特例 路透：擔心習近平下個任期開戰 台灣強化國防
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀