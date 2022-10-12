韓國瑜復出輔選 朱立倫：大家都是重要助選員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北12日電）縣市長選戰進入白熱化，前高雄市長韓國瑜也啟動輔選行程，國民黨主席朱立倫今天說，每一位都是重要的助選員，也都是母雞，扮演很重要的角色，他都非常歡迎，讓參選人能獲得更多支持。

九合一地方選舉進入最後衝刺階段，久未現身的韓國瑜也到各地幫國民黨參選人站台拉票，傳出20日將與國民黨台北市長參選人蔣萬安合體造勢，引發關注。

國民黨今天晚間舉辦國慶晚宴，邀請外國使節參加，朱立倫在會前被問到韓國瑜動作頻頻，是否想當藍營母雞；對此，朱立倫說，每一位都是重要的助選員，都是母雞可扮演重要角色，他都非常歡迎，不管是韓國瑜或是歷任黨主席、副主席，都希望能夠幫忙。

朱立倫說，現在還有最強母雞新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，國民黨就是希望能夠這樣，大家一起來幫忙，讓各參選人獲得更多支持。

至於韓國瑜是否會出席黨中央舉辦的大型造勢活動，朱立倫說，每一個活動都會邀請不同對象，由於選戰腳步逼近，造勢活動多，因此他認為要以分進合擊的方式進行，剛才還跟幾位副主席分配行程。

談起桃園市長選情，朱立倫表示，桃園士氣越來越高，大家非常團結且全力拉票、催票，11月黨中央會舉辦2場大型造勢活動，讓桃園藍天再現；國民黨桃園市長參選人張善政個人條件強過對手太多，所以會讓桃園民眾慎重思考與選擇，而且張善政的好感度也越來越高。

朱立倫說，今天這場國慶酒會，邀請許多外賓、外媒及海外僑胞參與；張善政擔任過行政院長、科技部長，與國際關係連結較深，相信透過這個機會，與國外朋友見見面，這是好事情。（編輯：蘇志宗）1111012