賴副總統為陳其邁站台 「市長不能換」挺連任

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）爭取連任的高雄市長陳其邁今天晚間成立大高雄商圈後援會，副總統賴清德站台助講表示，陳其邁手上有中央交辦達2000億重大建設，他也2年拚4年全力衝刺，所以市長不能換。

陳其邁近期陸續成立多個後援會，晚間7時在前金區海寶軒餐廳，出席大高雄商圈市場攤販挺邁後援會成立大會，賴副總統南下助講，民進黨高雄各民代幾乎全員到齊，現場多達上千名商家攤販代表出席，氣氛熱絡。

賴副總統致詞時表示，全球受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，但高雄卻在陳其邁治理下將傷亡降到最低，就是因為他是醫生出身，不但有公衛背景，還當過行政院副院長，所以是用國家防疫角度成功防疫，並讓高雄市民防疫滿意度高達9成，所以一定要讓他繼續連任。

賴副總統提到，陳其邁團隊推動高雄券跟夜市商圈券等，讓觀光、旅遊在疫情期間還能逆勢上漲，可說是「會做工作又會顧家」，甚至高雄去年商業營業銷售總額達到新台幣5兆多元，是有史以來首度破5兆。

賴副總統強調，單是總統蔡英文與行政院長蘇貞昌交辦給陳其邁手上的重大建設，就超過2000億元，包括高雄捷運黃線、橋頭科技園區、高雄軟體第二園區等。所以陳其邁手上有那麼多建設，真的是2年拚4年為都市全力衝刺，市長不能換。賴副總統說「高雄是民主聖地，我們絕對不能脫隊，希望大家支持陳其邁連任，以及民進黨提名議員候選人」。

陳其邁致詞表示，感謝攤商夜市市場跟後援會一路來跟自己同心打拚，這是有史以來市長選舉同時有商圈、夜市、市場聯合成立後援會，他非常感動跟感謝。

陳其邁說，這2年來，常常一天行程是從早上去疫苗注射站看市民疫苗施打狀況，中午召開防疫會議跟記者會，之後開內部會議，到晚間的專家會議，可說是「關關難過關關過」，也要感謝長輩們對防疫配合。

陳其邁指出，除了防疫外，市府也對振興商圈相當用心，未來面對後疫情時代，市府還有很多需要努力地方，但細數拚經濟成績，攤商平均除了比去年多3成業績，營業額也隨之增加。

陳其邁表示，高雄從來都不是好命的城市，都是關關難過關關過，一路來靠的是實實在在打拚，市府未來一定當大家最堅強後盾。在地的市長也是永遠跟大家站在一起的市長，希望11月26日能投下一票，讓自己再拚4年。（編輯：郭諭儒）1111012