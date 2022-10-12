西班牙國慶在奇美 活動首度移師台南

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西班牙商務辦事處12日歡慶西班牙國慶，首度將國慶活動移師台南舉行，台南市副市長趙卿惠（左）也特別送上噴有西班牙傳統色彩的蘭花祝賀。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月12日

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（中央社記者張榮祥台南12日電）今天是西班牙國慶，西班牙商務辦事處首度將國慶活動移師台南，且和奇美博物館合作推出「西班牙在奇美」活動，台南市副市長趙卿惠送上噴有西班牙傳統顏色的蘭花祝賀。

趙卿惠指出，西班牙汽車製造業發達，距奇美博物館不遠處的沙崙智慧綠能科學城，正發展自駕車技術，她期待台南和西班牙多交流。

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台南市政府發布新聞稿引述西班牙商務辦事處長Eduardo Euba的話說，2022年仍充滿動盪與不確定性，西班牙期待和擁有自由民主價值觀的盟友合作，像是台灣，共同面對挑戰。

「西班牙在奇美」推出多項台灣和西班牙的文化藝術合作活動，包含西班牙音樂家Arturo Costa使用奇美博物館典藏的大提琴Boccherini-Romberg演奏的音樂會、展出定居台灣的西班牙藝術家暨雕刻家Salvador Marco的作品，並由台南的西班牙餐廳「橄饗家」設計餐點。（編輯：陳仁華）1111012