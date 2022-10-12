更多編輯台推薦新聞：
機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響
科技

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

西班牙國慶在奇美 活動首度移師台南

2022/10/12 21:21（10/12 21:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
西班牙商務辦事處12日歡慶西班牙國慶，首度將國慶活動移師台南舉行，台南市副市長趙卿惠（左）也特別送上噴有西班牙傳統色彩的蘭花祝賀。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月12日
西班牙商務辦事處12日歡慶西班牙國慶，首度將國慶活動移師台南舉行，台南市副市長趙卿惠（左）也特別送上噴有西班牙傳統色彩的蘭花祝賀。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南12日電）今天是西班牙國慶，西班牙商務辦事處首度將國慶活動移師台南，且和奇美博物館合作推出「西班牙在奇美」活動，台南市副市長趙卿惠送上噴有西班牙傳統顏色的蘭花祝賀。

趙卿惠指出，西班牙汽車製造業發達，距奇美博物館不遠處的沙崙智慧綠能科學城，正發展自駕車技術，她期待台南和西班牙多交流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南市政府發布新聞稿引述西班牙商務辦事處長Eduardo Euba的話說，2022年仍充滿動盪與不確定性，西班牙期待和擁有自由民主價值觀的盟友合作，像是台灣，共同面對挑戰。

「西班牙在奇美」推出多項台灣和西班牙的文化藝術合作活動，包含西班牙音樂家Arturo Costa使用奇美博物館典藏的大提琴Boccherini-Romberg演奏的音樂會、展出定居台灣的西班牙藝術家暨雕刻家Salvador Marco的作品，並由台南的西班牙餐廳「橄饗家」設計餐點。（編輯：陳仁華）1111012

趙卿惠
改善南科周邊交通 北外環接樹谷園區聯絡道動土 造福老年族群 安南醫院啟用最新全景電腦斷層
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族