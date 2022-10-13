美眾議員力挺 退輔會擬推動台美退輔資源共享機制

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）退輔會副主委李文忠今天表示，退輔會支持推動台美退輔官兵的醫療互惠、資源共享等合作機制，已透過駐美代表蕭美琴向美方表達意願，正等待美方回應。

立院外交及國防委員會今天邀請李文忠進行業務報告並備質詢。民進黨立委王定宇質詢時表示，他近日赴美拜會美國眾議員、美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano），對方提到美軍有許多越南、韓國、南太後裔退伍軍人，是否可付費來使用台灣退伍軍人的醫療資源。

王定宇指出，他要求台灣退伍軍人同樣可用「對等互惠」或「優惠付費」方式，使用美國退撫資源，以建構台美退輔醫療與資源合作機制，台灣有許多退輔人員目前在美居住，美國退撫設施比台灣多，相信可嘉惠台灣退輔人員。

李文忠回應指出，2年前徐斯儉擔任外交部次長時，到諾魯開會時即預期要跟美方提出這個合作，去年、今年美國眾議員高野訪台時，都有談起此建議，退輔會對此完全支持，已透過駐美代表蕭美琴拜訪美相關助理部長，目前正在等待美方回應，希望能促成。（編輯：楊凱翔）1111013