王育敏質疑公器私用 翁章梁：配合監院調查

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（中央社記者范正祥、蔡智明台北13日電）國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天前往監察院陳情，質疑尋求連任的嘉義縣長翁章梁「公器私用」，涉嫌濫用縣政府資源做為個人競選口號、標語及廣告，請監察院徹查，端正選風。

翁章梁接受媒體聯訪表示，王育敏提出的問題，他在嘉義縣議會或報章媒體都回應過了，這次選戰大家要的是打拚的「汗水」，而不是「口水」，王育敏既然已到監察院陳情，他會配合監察院相關的調查。

王育敏上午由國民黨立委鄭麗文、翁重鈞，以及競選團隊發言人畢盈盈陪同，前往監察院遞交陳情書。監察院方面則由陳情中心接收陳情書，表示會按照程序處理。

王育敏指出，翁章梁在臉書上發布的登記參選競選影片，開頭使用「農工大縣，正在實現」的文字視覺設計與縣政府花費新台幣8萬元委外製作的「農工大縣，正在實現」視覺識別系統（CIS）相同，公器私用。

王育敏也指出，嘉義縣政府出資的許多嘉義縣公車站牌廣告和大型看板，都出現了翁章梁的個人照，猶如將嘉義縣政府的資源當成翁章梁個人競選廣告。

她質疑，翁章梁涉嫌違反公務員行政中立原則，且違反公務員服務法相關法規。（編輯：翟思嘉）1111013