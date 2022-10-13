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政府公開採購金額調整 吳澤成：預計明年1月實施

2022/10/13 14:16
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（中央社記者郭建伸台北13日電）行政院公共工程委員會預告修正政府採購法公告金額，上限漲幅達50%，引發外界關注。工程會主委吳澤成今天在立法院備詢表示，考量物價波動、各機關反映，採購金額需務實檢討，預計明年1月實施。

立法院交通委員會今天邀請吳澤成報告公共工程委員會業務概況。無黨籍立委趙正宇今天質詢指出，公共工程委員會8月22日預告修正政府採購法，明定小額採購金額上限從新台幣10萬元提高至15萬元，工程、財務、勞務採購公告金額上限，從100萬元提高至150萬元，漲幅達50%，要求吳澤成說明調漲原因。

吳澤成表示，政府採購金額從公告至今已經20餘年，考量物價波動、各機關反映，政府採購金額需務實檢討，以便讓採購更有彈性。

趙正宇詢問，是否可能調整採購上限後發生弊端。吳澤成表示，各機關還是要依法採購。

國民黨立委魯明哲質詢詢問，政府採購金額上限何時調整，以及工程會如何決定漲幅。

吳澤成表示，預計明年1月實施，調整採購上限金額是比較過國際物價，對比美國、新加坡、日本、澳洲、紐西蘭，台灣是介於之間，沒有比較高。

由於在野黨立委擔憂政府採購金額調整影響公平性，交通委員會今天通過臨時提案，要求工程會應於周全研商作業下，辦理至少一場以上座談會，搜集相關意見後再行公告。（編輯：蘇志宗）1111013

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